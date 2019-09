Die erste Entscheidung bei der Leichtathletik-WM in Doha heute am Abend ist gleich eine, die die Problematik dieses Ausrichters deutlich macht. Wobei am Abend auch schon der falsche Ausdruck ist: Der Marathon der Frauen wird um Ortszeit Mitternacht in gestartet - ein früherer Beginn wäre bei den hohen Außentemperaturen im Emirat nicht zumutbar gewesen. Was die Frage, warum diese Weltmeisterschaften in Katar stattzufinden hat, sofort am ersten Wettkampftag noch einmal dringlich stellt. Diese und alle anderen wichtigen Fragen und Antworten zur WM gibt es hier.

Warum ist Katar der Ausrichter der Leichtathletik-WM?

Weil das Emirat bei der Entscheidung 2014 den Zuschlag des Weltverbandes IAAF unter Vorsitz des damaligen Präsidenten Lamine Diack erhielt. Beworben hatten sich zudem die US-Stadt Eugene in Oregon und Barcelona. Katar soll damals angeboten haben, neben dem ursprünglichen Budget 37 Millionen US-Dollar zusätzlich zu investieren. Spaniens Leichtathletik-Präsident sprach, nachdem Kandidat Barcelona unterlegen war, davon, dass sich die "mit Abstand schlechteste Kandidatur durchgesetzt" habe. Schon früh kamen zudem Verdachtsmomente auf, Korruption habe bei der Vergabe eine Rolle gespielt.

Wie konkret ist der Korruptionsverdacht?

Nach SPIEGEL-Informationen hat ein französischer Untersuchungsrichter Katars einflussreichsten Sportfunktionär zum Korruptionsverdacht bei der WM-Vergabe verhört. Die Ermittler befragten im Juni Nasser Al-Khelaifi zu einem Vertragsentwurf zwischen dem katarischen Organisationskomitee für die Leichtathletik-WM und der Firma The Sporting Age, die dem Senegalesen Papa Massata Diack zuzurechnen ist. Das berichtet der SPIEGEL in seiner neuesten Ausgabe.

Khelaifi, Minister der katarischen Regierung und Präsident von Paris Saint-Germain, berief sich bei dem Termin in Paris auf sein Recht zu schweigen. Das geht aus dem Verhörprotokoll hervor, das das französische Portal Mediapart, der "Guardian" und der SPIEGEL einsehen konnten.

Lesen Sie hier den ganzen Artikel:

YAHYA ARHAB/EPA-EFE/REX Das Khalifa-Stadion, heruntergekühlt auf 26 Grad

Welche Kritik wird darüber hinaus am Gastgeber laut?

Katar wird bereits seit Jahren für die Arbeitsbedingungen beim Bau der Sportstätten kritisiert. Erst in der Vorwoche hatte Amnesty International von nach wie vor katastrophalen Bedingungen gesprochen, was den Stadionbau unter anderem für die Fußball-WM 2022 anbetrifft. Katar sei "ein Tummelplatz skrupelloser Arbeitgeber" heißt es in dem Bericht. Katar hatte sich 2017 zur Einhaltung von Arbeitsrechtsnormen verpflichtet. Laut Amnesty würden diese Normen allerdings regelmäßig verletzt.

Welche Rolle spielen die Temperaturen vor Ort?

Anders als bei anderen Sportevents im Emirat in der Vergangenheit wie der Schwimm-WM oder der Handball-WM kommt für Leichtathleten noch der Hitzefaktor als Belastung dazu. Die Tagestemperaturen liegen auch jetzt noch jenseits der 35 Grad, die Marathon- und Gehwettbewerbe wurden daher in die Nacht verlegt. Auch deutsche Topathleten wie Weitspringerin Malaika Mihambo und Speerwerfer Johannes Vetter haben ihr Unverständnis über die Vergabe nach Katar geäußert. "Wenn es mal Funktionäre geben würde, die sich um die Sportler und nicht um die Kohle kümmern, wäre die WM wohl in ein Land vergeben worden, in dem es nicht so abartig hohe Temperaturen gibt", sagte Vetter.

Nariman El-Mofty AP Marathon-Training in der Nacht von Doha

Die Wettkämpfe im Khalifa-Stadion selbst soll dies nicht betreffen - weil die Arena künstlich durch ein Kühlsystem auf 26 Grad Temperatur gehalten werden soll. Das ist dann der Beitrag der Leichtathletik zum Klimaschutzdebatte.

Weil es im Sommer noch heißer wäre, wurde die WM in den Frühherbst gelegt. Ein so später Saisonhöhepunkt kollidiert bei vielen Athleten allerdings bereits mit ihrer Olympia-Vorbereitung für die Sommerspiele von Tokio 2020. Auch diesen Punkt nimmt die IAAF in Kauf.

Ist ein großes Spektakel zu erwarten?

Nein. Katar ist kein Leichtathletikland, bei der WM 2017 hat das Emirat zwei Medaillen gewonnen, zwei Jahre zuvor gar keine. Des Nachts an der Marathonstrecke werden nur wenige Zuschauer erwartet. Der Ticketverkauf für die Stadionwettbewerbe lief bisher schleppend, auch aus den Leichtathletik-affinen Nationen werden nur wenige Besucher erwartet.

Was ist mit dem Dopingthema?

Die russischen Athleten dürfen bis auf eine kleine Delegation auch in diesem Jahr als Folge des ihnen vorgeworfenen flächendeckenden Dopings erneut nicht teilnehmen, hier hat der jetzige Weltverbandschef und Diack-Nachfolger Sebastian Coe seine Linie durchgesetzt. Im Vorfeld sorgten Meldungen über drei verpasste Dopingtests vom neuen US-Sprintstar Christian Coleman zudem für Missstimmung. Coleman darf nach einem verbandspolitischen Klimmzug allerdings dennoch bei der WM starten.

Giuseppe Cacace AFP IAAF-Boss Sebastian Coe wirkt auch leicht nachdenklich

Wie sieht es mit den sportlichen Gesichtspunkten aus?

Usain Bolt ist nicht mehr dabei, die Leichtathletik hat ihren Superstar verloren. Dennoch hoffen die Verantwortlichen auf attraktive Wettkämpfe, zum Beispiel im Stabhochsprung der Männer, bei dem die Favoritenrolle völlig offen ist. Katar setzt auf den Hochsprung - hier hat Mutaz Essa Barshim als Lokalmatador seine Chance. Fehlen wird Südafrikas Lauf-Superstar Caster Semenya. Sie hat nach dem monatelangen Hin und Her um ihre Testosteronwerte und den von ihr verlangten Auflagen durch den Weltverband auf einen Start verzichtet.

Und die DLV-Athleten?

Weitsprung-Favoritin Mihambo und die Goldanwärter im Männer-Speerwurf haben ihren großen Auftritt erst am Schlusstag der WM. Langstrecklerin Konstanze Klosterhalfen, die in diesem Jahr durch ihre Leistungen das größte Aufsehen im DLV erregte, wird es gegen die Konkurrenz aus Afrika nicht leicht haben, eine Medaille zu erringen. Vor zwei Jahren gewannen die DLV-Athleten fünf Medaillen, dieses Ziel leicht zu verbessern ist realistisch.