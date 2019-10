ENTSCHEIDUNGEN

Hochsprung, Männer

GOLD: Mutaz Essa Barshim (Katar) - 2,37 Meter

SILBER: Mikhail Akimenko (Neutraler Athlet) - 2,35 Meter (drei Fehlversuche)

BRONZE: Ilya Ivanyuk (Neutraler Athlet) - 2,35 Meter ( fünf Fehlversuche)

Mutasz Essa Barshim hat die erste Goldmedaille für das Gastgeberland Katar gewonnen. Im Hochsprung überwand er als einziger Athlet die 2,37-Meter-Marke - das ist Weltjahresbestleistung. Bis dahin waren die russischen Athleten Mikhail Akimenko und Ilya Ivanyuk, die als Neutrale Athleten starten, noch im Rennen. Weil Akimenko insgesamt weniger Fehlversuche sammelte als sein Landsmann, holte er Silber.

Nach den Sprüngen von Barshim war im Khalifa International Stadium großer Jubel zu hören. Bei den großen Entscheidungen zuvor hatte es dagegen war kaum Stimmung aufgekommen. Ein Deutscher Athlet war im Hochsprung nicht am Start.

400 Meter Hürden, Frauen

GOLD: Dalilah Muhammad (USA) - 52,16 Sekunden

SILBER: Sydney McLaughlin (USA) - 52,23 Sekunden

BRONZE: Rushell Clayton (Jamaika) - 53,74 Sekunden

Dalilah Muhammad ist Weltmeisterin über 400 Meter Hürden geworden und hat ihren Weltrekord um vier Hundertstel unterboten. Die Silbermedaille holte ihre 20 Jahre alte ebenfalls favorisierte Landsfrau Sydney McLaughlin. Sie blieb nur knapp über dem Weltrekord.

AFP/Jewel SAMAD Dalilah Muhammad

400 Meter, Männer

GOLD: Steven Gardiner (Bahamas) - 43,48 Sekunden

SILBER: Anthony José Zambrano (Kolumbien) - 44,15

BRONZE: Fred Kerley (USA) - 44,17 Sekunden

Auch die Bahamas haben das erste Gold bei dieser WM geholt, in Person von Steven Gardiner. Im Duell der Favoriten setzte er sich mit einer neuen nationalen Bestmarke gegen den US-Amerikaner Fred Kerley durch, der nur auf Platz drei kam. Überraschend stieß der Kolumbianer Anthony José Zambrano auf das Treppchen. Weltrekordhalter Wayde van Niekerk aus Südafrika fehlte verletzt.

3000 Meter Hindernislauf, Männer

GOLD: Conseslus Kipruto (Kenia) - 8:01,35 Minuten

SILBER: Lamecha Girma (Äthiopien) - 8:01,36 Minuten

BRONZE: Soufiane El Bakkali (Marokko) - 8:03,76 Minuten

Bei den Hindernisläufern hat eine Hundertstelsekunde über Gold oder Silber entschieden. Auf der Zielgeraden war der Äthiopier Lamecha Girma eigentlich klar in Führung, baute aber immer weiter ab. So kam der kenianische Titelverteidiger Conseslus Kipruto tatsächlich noch heran - und überquerte nahezu zeitgleich mit seinem Konkurrenten die Ziellinie. Erst das Fotofinish kürte Kipruto zum Weltmeister.

Diskuswurf, Frauen

GOLD: Yaime Pérez (Kuba) - 69,17 Meter

SILBER: Denia Caballero (Kuba) - 68,44 Meter

BRONZE: Sandra Perkovic (Kroatien) - 66,72 Meter

Die kubanischen Diskuswerferinnen haben den Wettkampf in Doha dominiert. Weil es die kroatische Olympiasiegerin Sandra Perkovic mit ihrem letzten Wurf verpasste, an ihre Bestmarke heranzukommen, feierte Yaime Pérez den größten Erfolg ihrer Karriere. Die deutsche Starterin Nadine Müller warf sich bei ihrer siebten WM in Folge bis auf den achten Platz, hatte mit den Medaillenentscheidungen aber nichts zu tun.

VORENTSCHEIDUNGEN

4 x 100-Meter-Staffel, Frauen

Die deutsche Staffel um Gina Lückenkemper hat es gerade noch ins Finale geschafft. Das Quartett belegte im zweiten Vorlauf am Freitagabend in 42,82 Sekunden nur den fünften Platz. Lisa-Marie Kwayie, Yasmin Kwadwo, Jessica-Bianca Wessolly und Lückenkemper kamen aber über die Zeit weiter. "Heute haben wir wirklich mal das Glück auf unserer Seite gehabt. Hoffentlich zeigen wir morgen, was wir können", sagte Lückenkemper im ZDF.

Die deutschen Sprinterinnen hoffen im Finale am Samstag (21.05 Uhr/ARD) auf eine Medaille. Nicht einmal die US-Amerikanerinnen (42,21 Sekunden) sind in diesem Jahr schneller gewesen als das DLV-Quartett beim Berliner ISTAF, als es mit 41,67 Sekunden glänzte. "Morgen wird nochmal angegriffen: neuer Tag, neues Glück!", sagte Lückenkemper.