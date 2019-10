Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:54 PM Marvin Rishi Krishan Die Europameisterin Ana Peleteiro (ESP) springt auf den fünften Platz (14,47 Meter), dort darf sie aber nur kurz verweilen: Kimberly Williams (JAM) springt 14,64 Meter weit und damit auf Rang drei, der Rest des Feldes rutscht dementsprechend einen Platz nach unten. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:51 PM Jan Göbel Sooo wenig Zuschauer sind es heute übrigens nicht. Gestern dürfte es zwar mit der Goldmedaille für den katarischen Hochspringer Mutaz Essa Barshim den stimmungstechnischen Höhepunkt gegeben haben, aber auch an diesem Samstag sind die Tribünen ordentlich gefüllt. Das passt schon. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:50 PM Marvin Rishi Krishan Die ersten beiden Favoritinnen haben abgeliefert, die dritte, Ibarguen aus Kolumbien, landet mit 14,16 Metern nicht mal auf einem Treppchenplatz. Das war nichts. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:47 PM Marvin Rishi Krishan Knapp, aber Platz eins: Rojas überbietet Ricketts' Sprung um sechs Zentimeter und ist vorerst auf Gold-Kurs. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:45 PM Marvin Rishi Krishan Beim Dreisprung hat die erste Titelkandidatin ihren ersten Versuch absolviert: 14,81 Meter sind es für Ricketts und damit die Führung. Nun kommt Rojas, die Olympasiegerin. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:40 PM Jan Göbel Heute Nacht werde ich beim Marathon der Männer zusehen, das Hitze-Rennen der Frauen zur Geisterstunde war vor einer Woche mit 28 kollabierten Sportlerinnen und dramatischen Bildern geendet. Die sind auch heute Abend nicht ausgeschlossen: Es werden 29,5 Grad Celsius zum Rennstart um 22.59 Uhr deutscher Zeit erwartet (in Katar ist es dann eine Stunde später). Das sind harte Bedingungen, zumal die Luftfeuchtigkeit enorm hoch ist (über 70 Prozent). Der Veranstalter will mit mehr Wasserstationen reagieren, wie er heute per E-Mail mitgeteilt hat. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:39 PM Marvin Rishi Krishan Nacheinander betreten die Dreispringerinnen den Innenraum. Die LED-Anzeigen blinken und blitzen, es läuft laute Techno-Musik - vom zahlenmäßig kleinen Publikum kommt aber nur verhaltener Applaus. Hm. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:35 PM Marvin Rishi Krishan Während die Kugelstoßer bereits angefangen haben, beginnt gleich an der Sandgrube der Dreisprung der Frauen. Dort dürfte es auf ein Duell zwischen Yulimar Rojas (Venezuela) und Catherine Ibarguen (COL) hinauslaufen, ansonsten werden nur Tori Franklin (USA) und Shanieka Ricketts (JAM) Titelchancen zugerechnet. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:34 PM Marvin Rishi Krishan Crousers zweiten Versuch hat er ausgelassen - und der dritte genauso lang wie der erste. Hier ist was los, das glauben Sie nicht! Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:30 PM Marvin Rishi Krishan "Ja, ja, ich habe gerade einen Rekord aufgestellt. Aber da kommen noch ein paar Jungs, wartet die mal ab." Diego Azubel/EPA-EFE Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:27 PM Marvin Rishi Krishan Wow, dieser Stoß wäre ebenfalls neuer WM-Rekord gewesen. Romani befördert die Kugel 22,53 Meter weit, 17 Zentimeter weiter als Crousers erster Rekordstoß. Damit zwängt sich der Brasilianer auf Platz zwei zwischen Walsh und den Olympiasieger. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:23 PM Marvin Rishi Krishan Der Weltrekord von Randy Barnes steht übrigens schon seit 29 Jahren. Damals stieß der US-Ameirkaner die Kugel 23,12 Meter weit. Davon ist Walsh nicht mehr allzu weit entfernt. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:22 PM Jan Göbel Sportlich sind die 1500 Meter auch interessant: Sifan Hassan hat gute Chancen auf den Sieg. Dagegen spricht: Die Niederländerin ist bereits über 10.000 Meter angetreten, hat auch den Titel feiern können, allerdings wird dieses Rennen Kraft gekostet haben. Hassan ist übrigens eine Teamkollegin von Konstanze Klosterhalfen aus dem Nike Oregon Project, allerdings trainierte Hassan dort unter Alberto Salazar (nicht wie Klosterhalfen unter Pete Julian), der in dieser Woche wegen Dopingpraktiken gesperrt wurde. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:21 PM Marvin Rishi Krishan Okay, an seinem WM-Rekord hatte Crouser nur kurze Freude. Der Favorit Walsh hat seinen Stoß soeben um 54 Zentimeter überboten. Wie bitte? Ein halber Meter? Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:19 PM Marvin Rishi Krishan Und da kommt schon der Nächste: Chukwuebuka Enekwechi (NGR) reiht sich mit 21,18 Metern auf dem vierten Rang ein. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:18 PM Marvin Rishi Krishan Jacko Gill (NZL) knackt als dritter Kugelstoßer die 21-Meter-Marke, zu Romani fehlen ihm aber 20 Zentimeter. Platz drei. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:17 PM Jan Göbel Hallo Marvin , ich grüße aus Doha, und bereite uns schon einmal auf das erste Highlight des Abends vor. Um 20.55 Uhr starten die Frauen mit dem Lauf über 1500 Meter - meiner Lieblingsstrecke seit dieser WM (und meiner ersten live vor Ort). Warum? Unterschiedliche Renntaktiken, Athleten, die von ganz hinten in einer Runde ganz nach vorne rennen, andere überschätzen sich und brechen ein, die Stimmung wird während der knapp vier Minuten immer besser - ich finde das total mitreißend. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:14 PM Marvin Rishi Krishan Crouser hat offenbar Eindruck hinterlassen. Darlan Romani (BRA) stößt 21,61 Meter und ist damit Zweiter. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:08 PM Marvin Rishi Krishan Der Olympiasieger legt vor: Crouser stößt die Kugel 22,36 Meter weit - Rekord bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Statement. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 5:07 PM Marvin Rishi Krishan Die Kugelstoßer haben die Katakomben verlassen und stehen bereit. Ganz schön imposant, gefühlt war das zwölfmal Obelix. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 4:57 PM Marvin Rishi Krishan Der Favorit weiß um seine Rolle. Kai Pfaffenbach/Reuters Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 4:50 PM Marvin Rishi Krishan Die erste Entscheidung gibt es heute beim Kugelstoßen, wo mit großer Spannung zu rechnen ist. Wenn man einen Favoriten nennen will, dann ist es Tomas Walsh (NZL), der in den Vorkämpfen der Beste war. Nicht weit dahinter war Olympiasieger Ryan Crouser (USA) neben einigen anderen Athleten. In diesem Jahr haben acht Männer über 22 Meter gestoßen, von denen sechs heute am Start sind. Elitäre Gesellschaft. Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 4:45 PM Marvin Rishi Krishan Was gestern geschah... Leichtathletik-WM 5.10. 10/5/19 4:40 PM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum SPIEGEL-Liveticker zur Leichtathletik-WM in Doha. Mein Name ist Marvin Rishi Krishan und ich führe Sie heute durch die Finals in den folgenden sieben Disziplinen: - Kugelstoßen (M) um 19.05 Uhr - Dreisprung (W) um 19.35 Uhr - 1500 Meter (W) um 19.55 Uhr - 5000 Meter (W) um 20.25 Uhr - 4x100 Meter (W) um 21.05 Uhr - 4x100 Meter (M) um 21.15 Uhr - Marathon (M) um 22.59 Uhr. Viel Spaß beim Lesen!