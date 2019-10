Dopingskandal um Lauftrainer Salazar Im Zeichen des Totenkopfs

Wo sich Alberto Salazar aktuell aufhält, ist nicht bekannt.

Wenn er noch im Lande ist, dürfte er es mittlerweile schwer haben, die aktuellen Vorstellungen seiner Athleten aus seinem Nike Oregon Project (NOP) zu verfolgen. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft wird nicht im nationalen Fernsehen von Katar übertragen. Und seit Dienstag hat der 61-Jährige in Doha Stadionverbot.

Am Dienstag hatte der Internationale Leichtathletik-Verband IAAF dem Chefcoach des NOP die Akkreditierung für die Titelkämpfe entzogen. Wenig später setzte die Athletics Integrity Unit (AIU) die Läufer des US-Eliteprojekts per Brief in Kenntnis, dass der Kontakt zu Salazar sofort einzustellen sei. Keine Telefonate, kein Rat, keine aufmunternden Gespräche mehr. Wie in einer Isolierungszelle, er soll weit weg vom Sport. Bei Verstoß: Bestrafung der Athleten nach den Möglichkeiten der Anti-Doping-Agenturen.

Damit die Botschaft auch ganz sicher ankommt, ließ die AIU Boten in die Athletenhotels in Doha schicken.

Aber nochmal einen Schritt zurück. Die am Dienstag bekannt gewordene Dopingsperre gegen den Leichtathletiktrainer und früheren Marathonläufer hat ein Beben ausgelöst. Sie hat den Sturz Salazars eingeleitet, und es ist noch nicht klar, wo er landet - und wen er mit in den Abgrund reißen wird. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass auch Funktionäre bei Nike von Doping-Experimenten gewusst haben könnten. Was genau wusste also der Sportartikelhersteller? Auf eine SPIEGEL-Anfrage äußerte sich der Konzern bisher nicht.

NOP-Läufer Brazier gewinnt Gold - aber kaum einer fragt danach

Wenn ein Trainer in Verbindung mit Dopingpraktiken in Verbindung gebracht wird, dann rückt nicht nur der Sponsor ins Visier. Dann bleiben auch Fragen nach den Schülern nicht aus. Auch wenn sie bislang nicht Gegenstand der aktuellen Ermittlungen waren: Der Fall hat längst auch die Athleten des NOP erreicht.

David J. Philip AP Salazar-Schützling und 800-Meter-Weltmeister Donovan Brazier

In 1:42.34 Minuten und nationaler Rekordzeit war der US-Amerikaner Donavan Brazier am Dienstag zum WM-Sieg über 800 Meter gesprintet; am Mittwochnachmittag zeigte dann die Niederländerin Sifan Hassan im Vorlauf über 1500 Meter, warum man ihr zutraut, einmal den Weltrekord auf dieser Strecke zu knacken. Und Konstanze Klosterhalfen will über 5000 Meter eine Medaille gewinnen.

Die drei Athleten sind besondere Talente im Laufsport, so gut, dass sie seit einigen Monaten einer insgesamt zwölfköpfigen Trainingsgruppe im Nike Oregon Project angehören. Ein Elitecamp, das die hoffnungsvollsten Talente der Laufwelt unter anderem in Höhenkammern schuften und auch schlafen lässt; ein Projekt des Sportartikelherstellers Nike, mitten auf dem Firmengelände, das Olympiasieger produzieren und Weltrekorde knacken soll. Das Logo der Laufgruppe ist ein Totenkopf.

Seit 2015 gibt es Anschuldigungen gegen Salazar

Die drei Athleten eint auch, dass ihre sportlichen Höchstleistungen aktuell fast nebensächlich geworden sind. Als Brazier am Dienstag durch den Pressebereich ging und er erst nach einigen Minuten die erste Frage zu seinem WM-Sieg gestellt bekam, antworte der Läufer: "Hat also doch einer das Rennen gesehen. Danke!" Wenn sie in die vielen Mikrofone bei der WM sprechen müssen, sollen sie Fragen zum Chefcoach des Nike Oregon Project beantworten. Wie reagieren sie auf die Suspendierung von Salazar?

Karim Jaafar AFP Salazar-Schützling und 10.000-Meter-Weltmeisterin Sifan Hassan

Beim Dopingskandal um den früheren Marathon-Weltrekordhalter geht es um verbotene Substanzen, unerlaubte Infusionen, Vertuschungsversuche, Gesundheitsgefährdung von Athleten. Ein Fass ohne Boden. Aber nochmal: Weder Brazier, Hassan oder Klosterhalfen sind in dem aktuellen Fall involviert, das vorläufige Urteil ist ein Ergebnis jahrelanger Ermittlungen, die ersten Anschuldigungen wurden bereits 2015 von einem ehemaligen Trainer des Projekts, Steve Magness, erhoben. Ehemalige Sportler des Projekts bestätigen seine Vorwürfen.

US-Mittelstreckler Clayton Murhpy trainiert wie Brazier, Hassan und Klosterhalfen erst seit knapp einem Jahr unter Salazar, und nach seinem WM-Lauf über 800 Meter sagte er: "Ich habe nie etwas unerlaubtes im Oregon Project gesehen." Die nationalen Verbände verweisen ebenfalls auf die vielen Dopingtests, die die Läufer in einer Saison abgeben müssen. "Wir haben vollstes Vertrauen in die Integrität von Sifan Hassan als Athletin", teilte der niederländische Leichtathletik-Verband mit.

Reaktionen von Wut bis Erleichterung

Ähnlich klingen die Reaktionen aus dem deutschen Lager zu Klosterhalfen.

"Wir fokussieren uns voll auf den Sport", sagte Bundestrainer Alexander Stolpe. Klosterhalfen selbst äußerte sich nach ihrem Vorlauf über 5000 Meter am Mittwochabend zu dem Thema nur kurz und nannte die Salazar-Sperre "eine schockierende Nachricht". In den vergangenen Monaten sagte die 22-Jährige aber, sie könne zwar die Skepsis um das US-Camp verstehen, aber es würde alles sauber ablaufen. Ihr Leistungssprung sei die Folge harter Arbeit, wer es nicht glaubt, soll ihr in Oregon beim Schwitzen zusehen.

Ihr Manager Dany Biegler sagte am Dienstag auf Anfrage, Klosterhalfen würde in den USA unter der Leistung von Pete Julian trainieren, einer von Salazar unabhängigen Trainingsgruppe. Wie unabhängig diese Gruppen aber sind, darf man infrage stellen. Die langen Ausläufe am Samstag, die Long Runs, sollen Klosterhalfen und Hassan, die unter Salazar trainiert, schon mal zusammen bestreiten.

Andreas Rentz Getty Images Deutschlands Mittelstreckenstar Konstanze Klosterhalfen

Auch Brazier betonte am Dienstag, er trainiere unter Julian. Und er sagte "wenn Pete das Trainingscamp nun übernimmt", würde er beim Oregon Project bleiben; von den seit Jahren öffentlich bekannten Vorwürfen gegen Salazar habe er vor Dienstag noch nie etwas gehört. Auch Klosterhalfen habe vor, in Oregon zu bleiben. "Ich freue mich schon auf die neue Saison", sagte sie nach ihrem Vorlauf.

Bei anderen Athleten reichen die Reaktionen von Wut bis Rückendeckung. Die US-Marathonläuferin Jordan Hasay nannte Salazar eine "Vaterfigur". Er habe sie als ihr Coach immer "die höchsten ethischen Coaching-Standards erfüllt". Der US-Hürdenläufer Andy Bayer dagegen sagte: "Ich trainiere mir den Arsch ab, dass es mich einfach sehr ärgert, wenn betrogen wird." Er sei froh, dass der Fall so intensiv aufgerollt wurde. Und US-Mittelstrecklerin Jenny Simpson sagt eindeutig: "Jeder, der sich auch nur ein bisschen in diesem Sport auskennt, weiß, dass ein Schatten über dieser Gruppe liegt", sagte die Olympiadritte und Ex-Weltmeisterin über 1500 Meter: "Warum sich jemand dieser Gruppe anschließt? Keine Ahnung."

Wie der Fall endgültig ausgeht, das bleibt noch unklar. Salazar wird Berufung einlegen, und Nike hat ihm die volle dabei Unterstützung zugesagt.

Das ist bemerkenswert, denn die Anschuldigungen gegen ihn wiegen schwer. Es ist aber auch nicht wirklich überraschend: Nike fördert dieses Projekt seit Jahren mit Millionen Investitionen, und Salazar war seit der Gründung im Jahr 2001 der Kopf des Projekts.