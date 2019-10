Als Favoritin war Malaika Mihambo zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft nach Doha gereist, mit WM-Gold reist sie wieder ab. Was dazwischen geschah, war dann jedoch viel dramatischer. Im ersten Versuch landete sie bei 6,52 Metern, der zweite war ungültig. Als es um alles ging, sprang sie auf 7,30 Meter und somit zum Sieg. Damit steigerte Mihambo ihre eigene Weltjahresbestweite von 7,16 Metern noch einmal und liegt in der "ewigen" deutschen Bestenliste nun auf Platz zwei hinter Heike Drechsler (7,48 Meter).

Hier sind die internationalen Pressestimmen zum Wettkampf:

USA

"The New York Times": "Malaika Mihambo setzte alles auf eine Karte, als sie am Sonntag zum WM-Gold segelte - mit einem Sprung, von dem sie selbst sagt, dass sie ihn wohl nie wird wiederholen können. Mihambo brauchte etwas Besonderes, um unter den besten Acht und damit im Titelrennen zu bleiben und sie tat dies und noch mehr, als sie den Sprung des Jahres ablieferte."

ITALIEN

"Gazzetta dello Sport": "Gigant Mihambo! In der Freiluft-Saison unbesiegt, konnte sie nicht scheitern: Die Deutsche Malaika Mihambo wird den Erwartungen mit einem 7,30-Meter-Monster im dritten Versuch gerecht, der keine Fragen offen lässt."

SPANIEN

"Marca": "Malaika Mihambo, die es nach einem kurzen Sprung und einem ungültigen Versuch fast nicht in die Endrunde geschafft hätte, gewann ihr Gold mit großem Abstand - das erste für ihr Land seit der unglaublichen Heike Drechsler."

"AS": Die Deutsche flog auf 7,30 Meter, die Bestmarke der Saison und die größte Weite seit 2016, und das war nicht mehr und nicht weniger als genug, um Gold bei der Weltmeisterschaft in Doha zu gewinnen."