Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:16 PM Henrik Bahlmann Die Ausdauerläufer haben die ersten 4000 Meter geschafft. Und in Führung, wenig überraschend: der Kenianer Rhonex Kipruto, gefolgt vom Äthiopier Hagos Gebrhiwet. Das Feld ist aber noch beisammen, absetzen konnten sie sich noch nicht. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:16 PM Marco Fuchs Der Este Magnus Kirk, neben Vetter Topfavorit, verbessert sich. 86,21 Meter sichern ihm Rang zwei. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:13 PM Marco Fuchs Nun sein zweiter Versuch. Besser, sehr viel besser. 85,37 Meter, Platz zwei. Technisch ist da noch Luft nach oben, denn der Wurf ging sehr weit rechts raus. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:13 PM Henrik Bahlmann CMS heißt, dass der Liveticker von coolen Mega-Stars geschrieben wird? Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:12 PM Marco Fuchs FSK 18 gibt es, wenn Vetter ein Triple X hinlegt. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:11 PM Marco Fuchs Der erste Durchgang im Speerwurf ist durch. Peters liegt vor dem Esten Kirt (83,95 Meter) und Julian Weber. Bei Johannes Vetter steht das coole X. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:11 PM Jan Göbel Wollt ihr den Liveticker vielleicht mit einem Hinweis versehen: FSK 18? Gibt das CMS diese Option her? Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:10 PM Henrik Bahlmann Ok, ich guck nicht mehr hin. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:09 PM Marco Fuchs Hoffentlich. Ich erinnere mich an einen Wettbewerb, bei dem ein Speer im Arm des Kampfrichters steckenblieb. Ganz locker bzw voller Adrenalin zog er ihn wieder raus. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:08 PM Henrik Bahlmann Bekommen Speerwurfrichter eigentlich einen Risikoaufschlag bei ihrer Bezahlung, Marco ? Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:07 PM Marco Fuchs Das von Vetter erwartete Ausrufezeichen setzt ein Mann aus Grenada: Anderson Peters haut 86,69 Meter raus. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:06 PM Marco Fuchs Der zweite deutsche Starter beim Speerwerfen ist Julian Weber . Er kommt in seinem ersten Versuch auf 81,20 Meter. Ein ordentlicher Start. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:05 PM Marco Fuchs So sieht es beim Weitsprung nach drei Durchgängen aus: 1. Mihambo 7,30m 2. Brume 6,90m 3. Bekh-Romanchuk 6,77m 4. Mironchyk-Ivanova 6,67m 5. Rotaru 6,67m 6. Irozuru 6,64m 7. Bowie 6,61m 8. Porter 6,56m Für Saunders, Stratton, Proctor und Nguyen ist der Wettbewerb bereits beendet. Ab Durchgang vier treten diese Acht nun in umgekehrter Reihenfolge an. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:04 PM Henrik Bahlmann Kommen wir zu den 10.000 Metern der Männer. 18 von 21 Startern wurden in Afrika geboren. Alles andere als ein Gewinner aus Kenia und Äthiopien wäre überraschend. Gerade, weil Mo Farah nicht dabei ist. Die beste Zeit in dieser Saison hat im Feld Hagos Gebrhiwet aus Äthiopien. Darauf folgen die Kenianer Yomif Kejelcha und Rhonex Kipruto. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:01 PM Henrik Bahlmann Ganz cool tritt Vetter nach seinem Wurf über die weiße Linie. 75 Meter? Will er nicht in seinem Lebenslauf stehen haben. Ähnlich habe ich es mit meinem Nebenjob beim Lieferservice gemacht. Kurz übergetreten. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 5:00 PM Marco Fuchs Ne, das war nicht das erhoffte Ausrufezeichen. Der kam bei etwa 75 Metern runter und Vetter macht ihn ungültig. In der Qualifikation hatte er mit dem ersten Versuch gleich mehr als 89 Meter rausgehauen. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:59 PM Marco Fuchs Schnell rüber zum Speerwerfen und dem nächsten deutschen Medaillenkandidaten, Johannes Vetter. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:59 PM Henrik Bahlmann Drei Versuche bleiben Mihambo aber noch. Der Weltrekord liegt übrigens bei 7,52 Meter und stammt von der Slowakin Galina Chistyakova aus dem Jahr 1988. Der Rekord bei Weltmeisterschaften liegt dagegen nur noch sechs Zentimeter entfernt für Mihambo, Jacki Joyner-Kersee sprang 1987 7,36 Meter. Das wollte ich nur kurz in den Ring werfen. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:57 PM Jan Göbel Wenn ich das in der Hektik korrekt nachrecherchiert habe, dann war es sogar der weiteste Sprung seit 2016. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:57 PM Marco Fuchs Damit hat sie ihre persönliche Bestleistung noch einmal um 14 Zentimeter gesteigert. Ich schau mal schnell nach den persönlichen Bestleistungen der Konkurrenz. Da folgt Mironchyk-Ivanova mit 7,08 Metern. Hannah McKay/Reuters Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:56 PM Jan Göbel Es war der weiteste Sprung im Jahr 2019. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:55 PM Henrik Bahlmann Aber im Ernst: Wer will an diese Weite herankommen? Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:55 PM Henrik Bahlmann Die ersten Konkurrentinnen gratulieren ihr. Wohlgemerkt sind noch drei Durchgänge zu gehen. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:55 PM Jan Göbel Der ging weit, das konnte sogar ich sehen. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:55 PM Henrik Bahlmann Wahnsinn! Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:54 PM Marco Fuchs Gültig! Und ein Riesensatz! 7,30 Meter! Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:53 PM Marco Fuchs So, jetzt der dritte Versuch von Malaika Mihambo. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:53 PM Henrik Bahlmann Stratton kommt auf 6,42 Meter, wobei es beim Absprung schon seeeehr knapp war. Sie darf sich glücklich schätzen, wenn der Versuch durchgeht. Stratton bleibt damit hinter Mihambo. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:53 PM Henrik Bahlmann Stratton steht bereit und animiert die Zuschauer, sofern sie denn da sind, zum Klatschen. Dahinter bereitet sich Mihambo auf den letzten Versuch des ersten Durchgangs vor. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:51 PM Marco Fuchs Die Weißrussin Mironchyk-Ivanova steigert sich auf 6,76 Meter und springt (sic) auf Platz drei. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:50 PM Henrik Bahlmann Jakob Ingebrigtsen fehlen 24 Hundertstel für Bronze - und um es seinem Bruder Filip gleichzutun, der über die Distanz 2017 den dritten Platz belegte. Womöglich war der 19-Jährige kaputt von den bisherigen Strapazen der WM. 5000 Meter läuft man nicht mal eben so. Also er wahrscheinlich schon, aber Sie verstehen sicher, wie ich das meine. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:49 PM Marco Fuchs Ese Brume legt nach 6,83 und 6,91 jetzt 6,90 Meter nach - sie macht aktuell den stärksten Eindruck in diesem Weitsprungfinale. Die Rumänien Alina Rotaru kann sich um einen Zentimeter auf 6,67 Meter steigern und liegt derzeit auf Rang drei. Eigentlich ist das locker machbar für Malaika Mihambo, aber die muss jetzt erst einmal zusehen, dass sie drei weitere Versuche erhält. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:48 PM Henrik Bahlmann 1500 Meter, Männer GOLD: Timothy Cheruiyot (Kenia) - 3:29,26 Minuten SILBER: Taoufik Makhloufi (Algerien) - 3:31,38 Minuten (Saisonbestleistung) BRONZE: Marcin Lewandowski (Polen) - 3:31,46 Minuten (Landesrekord) Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:46 PM Henrik Bahlmann Gegen die Zeit von Cheruiyot hatte der Rest des Feldes keine Chance. Der Algerier Taofuik Makhloufi wird Zweiter mit 3:31,38, Bronze holt Marcin Lewandowski mit einem neuen polnischen Landesrekord, 3:31,46 Minuten brauchte er. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:46 PM Jan Göbel Gigantische Zeit von Cheruiyot - 3:29.26 Minuten. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:45 PM Henrik Bahlmann Cheruiyot kommt als einsamer Erster ins Ziel. Er ist neuer Weltmeister. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:45 PM Henrik Bahlmann Kwemoi kann nicht mehr und fällt zurück. Ingebrigtsen hat ihn bereits und auch vom restlichen Feld wurde er geschluckt. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:44 PM Henrik Bahlmann Ingebrigtsen versucht, aus dem Verfolgerfeld zu stoßen, um Anschluss herzustellen. Das wird aber wohl nichts. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:44 PM Henrik Bahlmann Cheruiyot läuft knapp vor Kwemoi. Ersterer wurde vor zwei Jahren in London Vizeweltmeister. Jetzt will er Gold. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:43 PM Henrik Bahlmann Kwemoi und Cheruiyot haben bereits ein paar Meter Vorsprung vor dem Verfolgerfeld. Das wird ein Akt, die beiden wieder einzufangen. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:42 PM Henrik Bahlmann Das Rennen ist eröffnet, die beiden Kenianer im Feld gehen direkt in Führung. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:42 PM Marco Fuchs Mihambo ist bei fast 7,30 Metern gelandet - trat allerdings auch elf Zentimeter über. Brume führt weiterhin, Mihambo ist nach dem zweiten Durchgang Siebte. Antonin Thullier/AFP Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:42 PM Henrik Bahlmann Hoffentlich kannst du von deinem Platz Craig Engels erkennen. Bester. Look. Der. Welt. Jewel Samad/AFP Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:41 PM Jan Göbel Ich von meinem billigen Platz auf der Pressetribüne konnte kein Übertreten bei Mihambo erkennen. Keine Rote Flagge also von mir. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:39 PM Marco Fuchs Malaika Mihambo mit ihrem zweiten Versuch. Trifft sie dieses Mal das Brett besser? Nein, übergetreten. Puh, schwieriger Wettbewerb für die Weltjahresbeste. Denn im dritten Durchgang geht es jetzt darum, unter die besten acht der zwölf Teilnehmerinnen zu kommen, um drei weitere Versuche zu bekommen. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:38 PM Henrik Bahlmann Die 1500-Meter-Läufer betreten das Stadion. Mit dabei ist auch Jakob, der jüngste der Ingebrigtsen-Brüder. Er hat die zweitbeste Saisonleistung im Feld, mit 3:30,16 Minuten. Favorit ist jedoch Timothy Cheruiyot aus Kenia, der in dieser Saison bereits 3:28,77 Minuten lief. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:35 PM Henrik Bahlmann Bekh-Romanchuk, die Zweite nach dem ersten Sprung, lässt auf ihre 6,81 Meter einen Fehlversuch folgen. Sie wollte offenbar zu viel. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:35 PM Henrik Bahlmann Der Fotograf hat kein Erbarmen. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:34 PM Marco Fuchs Erstes Bildmaterial aus der Weitsprunggrube. Fabrizio Bensch/Reuters Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:33 PM Marco Fuchs Sie steigert sich auf 6,91 Meter! Das ist jetzt schon der Bereich, den man für eine Medaille springen muss. Aber wenn Malaika Mihambo den Anlauf in den Griff kriegt, ist das keine Weite, die ihr übermäßig Angst machen muss. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:32 PM Marco Fuchs Ese Brume eröffnet den zweiten Durchgang. Sie ist nach den ersten Sprüngen die Beste mit 6,83 Metern. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:31 PM Henrik Bahlmann Ich habe einen guten Tag, wenn ich insgesamt 100 Meter schaffe. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:31 PM Marco Fuchs Meine 100-Meter-Zeit behalte ich jetzt mal für mich. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:31 PM Henrik Bahlmann Mihambo legt ihren Fokus zwar primär auf das Weitspringen, sie hat aber auch Bock auf andere Disziplinen. Das zeigte sie bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin, als sie erstmals seit der Jugend wieder ein offiziellen 100-Meter-Wettkampf bestritt. 11,21 Sekunden bedeuteten Bronze in Deutschland, die Zeit reichte jedoch nicht für die WM. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:30 PM Marco Fuchs Nun kommt die Weltmeisterin über 100 Meter aus dem Jahr 2017, Tori Bowie. Auch sie hat technische Probleme, landet aber bei 6,61 Metern. Auch sie hat gute 25 Zentimeter am Brett verschenkt. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:28 PM Marco Fuchs Nicht nur Mihambo hat den ersten Versuch verpatzt. Gerade haben drei Starterinnen in Folge einen ungültigen Versuch hingelegt. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:25 PM Marco Fuchs Kein guter erster Versuch. Mihambo muss kurz vor dem Brett das Tempo drosseln und springt 30 oder 40cm zu früh ab - 6,52 Meter . Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:25 PM Jan Göbel Wie schnell könnt ihr ein Fernglas liefern, Amazon ? Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:25 PM Henrik Bahlmann Sollte Sie die vermeintliche Schleichwerbung stören: Amazon werden unsere Redaktionspraktikanten genannt, die Kurierdienste bis nach Katar vornehmen. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:24 PM Henrik Bahlmann Spring doch etwas heran, lieber Jan . Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:24 PM Jan Göbel Hallo aus Doha. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ihr in Hamburg deutlich bessere Sicht auf den Wettkampf von Mihambo habt. Im Khalifa Stadium liegt die Sandgrube weit von der Pressetribüne entfernt, ich könnte von meinem Platz nicht sagen, ob die deutsche Goldkandidatin bei vier oder sieben Metern gelandet ist. Also lese ich mal diesen Liveticker mit. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:24 PM Marco Fuchs Als sechste Starterin steigt nun Malaika Mihambo in den Wettbewerb ein. Die beste Leistung hat bislang Ese Brume mit 6,83 Metern hingelegt. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:22 PM Henrik Bahlmann Mihambo bereitet sich auf ihren Sprung vor, zwei Athletinnen starten noch zuvor. Sie hat sich ein Tuch um den Bauch gebunden und scheint, noch einmal in sich zu gehen. So sehen Marco und ich auch aus, wenn wir uns auf einen Liveticker vorbereiten. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:20 PM Henrik Bahlmann Ich habe gerade kurz über meine Schulleistungen im Weitspringen nachgedacht. Ich meine, bei meinen letzten Bundesjugendspielen vier Meter gesprungen zu sein. Brume setzt da einfach mal drei Meter drauf. Diese Dimensionen muss man sich vor Augen führen, um die Leistung der Athletinnen einordnen zu können. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:18 PM Henrik Bahlmann Brume landet bei 6,83 Metern . Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:17 PM Henrik Bahlmann Wir starten mit dem Weitspringen. Ese Brume aus Nigeria ist die erste Athletin. Sie dürfte eine der größten Konkurrentinnen von Mihambo sein, sprang sie in dieser Saison bereits über sieben Meter. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:14 PM Henrik Bahlmann In den Qualifikationen dominierten gestern beide Deutschen. Mihambo kam im Weitspringen auf 6,98 Meter, Vetter warf 89,35 Meter. Die Form scheint zu stimmen. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:07 PM Marco Fuchs Auch beim Speerwurf liebäugelt Johannes Vetter mit einer Medaille. Er ist von allen Endkampfteilnehmern mit der zweitbesten Weite 2019 angereist. Beginn des Wettkampfes ist 18.55 Uhr. Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 4:01 PM Henrik Bahlmann Die erste Medaille für Deutschland könnte es bereits beim ersten Wettkampf des Tages geben. Malaika Mihambo ist Favoritin bei den Weitspringerinnen. Bei den Deutschen Meisterschaften sprang sie mit 7,16 Metern Weltjahresbestleistung. Ihr Erfolgsgeheimnis ist eher ungewöhnlich: Leichtathletik-WM 6.10. 10/6/19 3:28 PM Marco Fuchs Herzlich willkommen zum letzten Wettkampftag der Leichtathletik-WM in Doha. Henrik Bahlmann und Marco Fuchs heißen ihre Begleiter durch den Abend und das sind die Entscheidungen, auf die wir uns freuen dürfen: 18.15 Uhr: Weitsprung, Frauen 18.40 Uhr: 1500 Meter, Männer 18.55 Uhr: Speerwurf, Männer 19.00 Uhr: 10.000 Meter, Männer 19.50 Uhr: 100 Meter Hürden, Frauen 20.15 Uhr: 4x400-Meter-Staffel, Frauen 20.30 Uhr: 4x400-Meter-Staffel, Männer