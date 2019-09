Leichtathletik-WM 30.9. 9/30/19 5:30 PM Marvin Rishi Krishan Für 20.50 Uhr ist aus deutscher Sicht ein weiteres Highlight angesetzt: Gesa Felicitas Krause tritt im Hindernisrennen über 3000 Meter an. Dort gehört die Deutsche zu den Medaillenkandidatinnen. Leichtathletik-WM 30.9. 9/30/19 5:20 PM Marvin Rishi Krishan Den Anfang macht der Hochsprung der Frauen. In der Qualifikation waren Vashti Cunningham (USA), Karyna Demidik (BLR) am besten. Die Deutsche Imke Onnen gehört ebenfalls zur Spitzengruppe. Leichtathletik-WM 30.9. 9/30/19 5:10 PM Marvin Rishi Krishan Was bisher geschah... Leichtathletik-WM 30.9. 9/30/19 5:00 PM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum SPIEGEL-Liveticker zur Leichtathletik-WM in Doha. Mein Name ist Marvin Rishi Krishan und ich begleite heute die Wettkämpfe für Sie. Medaillen werden heute in den folgenden Disziplinen entschieden: 19.30 Uhr: Hochsprung, Frauen 20.20 Uhr: 5000 Meter, Männer 20.25 Uhr: Diskuswurf, Männer 20.50 Uhr: 3000 Meter Hindernis, Frauen 21.10 Uhr: 800 Meter, Frauen 21.40 Uhr: 400 Meter Hürden, Männer. Viel Spaß! Show more Tickaroo Liveblog Software