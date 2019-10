+++ Leichtathletik-WM im Liveticker +++ So läuft der erste Mehrkampftag in Doha

Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:52 PM Florian Pütz Der letzte Lauf der Männer über 100 Meter: Damian Warner und Kevin Mayer sind am Start. Mayer ist zwar Favorit auf den Gesamtsieg, aber Warner ist mit 10,12 Sekunden Bestzeit der bessere Sprinter. Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:50 PM Florian Pütz Wir sehen: Kazmirek startet besser als Kaul in den Tag, das könnte bis heute Abend auch so bleiben. Denn die heutigen Disziplinen 100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und 400 Meter liegen Kazmirek eher. Morgen ist dann mit 110 Meter Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und 1500 Metern eher Kauls Tag. Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:48 PM Sven Scharf 2017 in London fehlte Schwanitz - sie befand sich in einer Babypause. 2015 in Peking holte die 33-Jährige Gold. Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:47 PM Sven Scharf Soeben ist auch das die Qualifikation fürs Kugelstoßfinale der Frauen gestartet. 27 Teilnehmerinnen kämpfen um zwölf Plätze fürs Finale. Die sichere Qualifikationsweite liegt bei 18,40 Meter. Mit Christina Schwanitz, Sara Gambetta und Alina Kenzel sind drei Deutsche am Start., Medaillenchancen dürfte Schwanitz haben. Die große Favoritin ist aber Titelverteidigerin Lijao Gong aus China. Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:45 PM Florian Pütz Bis zu den letzten Metern bleibt es spannend, dann setzt sich der Pole Pawl Wiesiolek ab und gewinnt in 10,72 Sekunden vor Kazmirek (10,82) und dem US-Amerikaner Devon Williams (10,84). Für den Deutschen ist das Saisonbestleistung. Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:43 PM Florian Pütz Im zweiten Lauf ist Kai Kazmirek dabei, von ihm können wir eine Zeit unter elf Sekunden erwarten. Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:42 PM Sven Scharf Auch bei den Frauen gibt es eine klare Favoritin. Titelverteidigerin Nafissatou Thiam aus Belgien ist der erste Name, der einem für Gold einfällt. Trotz einer Verletzung im Wurfarm erzielte die Europameisterin im Juni 6.819 Punkte. In der Diamond League hat sie beim Hoch- und Weitsprung überzeugt. In Topform kann die Olympiasiegerin den zwölf Jahre alten Europarekord der Schwedin Carolina Klüft (7.036 Punkte) angreifen. Sollte die Favoritin straucheln, könnte ihr Katarina Johnson-Thompson aus England gefährlich werden. In den Wettkampf um die Bronzemedaille könnten die Österreicherinnen Verena Preiner und Ivona Dadic eingreifen. Herausfordern wird diese beiden die Ungarin Xenia Krizsan, die mit ihrer starken Leistung aus Talence momentan in der Weltrangliste auf Position drei liegt. Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer musste ihren Start wegen Kniebeschwerden leider absagen. Martin Meissner / AP Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:39 PM Florian Pütz Der Este Jan Oiglane gewinnt den Lauf mit persönlicher Bestzeit in 10,94 Sekunden. Kaul belegt in 11,27 Sekunden den sechsten Platz und liegt damit ein Zehntel hinter seiner persönlichen Bestleistung. Besser war Tim Nowak unterwegs: Mit 11,12 Sekunden lief er Saisonbestleistung. So kann ein Zehnkampf beginnen. Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:36 PM Florian Pütz Die ersten Zehnkämpfer stellen sich zum ersten Lauf über die 100 Meter auf. Mit dabei ist der Deutsche Niklas Kaul, der Zweite der Weltjahresbestenliste. Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:36 PM Sven Scharf Die große Frage beim Zehnkampf ist: Führt ein Weg an Kevin Mayer vorbei? Der Weltrekordler aus Frankreich scheint noch besser in Form als bei seiner Weltrekord-Performance in Talance in Frankreich. Damals erzielte Mayer 9.126 Punkte. In diesem Jahr zeigte er Einzel-Bestleistungen über 110 Meter Hürden (13,55 sec) und im Kugelstoßen mit 17,08 Meter. Einen kompletten Mehrkampf hat der Titelverteidiger neben den Einzel-Tests in diesem Jahr aber noch nicht absolviert. Bei der EM in Berlin wurde er allerdings durch drei ungültige Versuche im Weitsprung gestoppt. Nach dem Franzosen ist der Olympia-Dritte Damian Warner wohl der Favorit. Aber auch die Deutschen sollten ein Wörtchen um die Medaillen mitreden. Niklas Kaul und Kai Kazmirek dürfen sich durchaus etwas ausrechnen. Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:33 PM Florian Pütz Das Stadion ist tatsächlich wieder sehr leer, das begründeten die Veranstalter zuletzt mit der Arbeitswoche, die auch in Katar am Montag beginnt. Ich lasse das mal so stehen, verweise aber auf den schönen Text meines Kollegen Jan Göbel über den recht einsamen Sieger über 200 Meter, Noah Lyles. Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:28 PM Sven Scharf Im Khalifa International Stadium können die Zuschauer es kaum erwarten. Kirill Kudryavtsev Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:25 PM Florian Pütz Ein Highlight war die deutliche Erdkrümmung auf dem Fußballplatz. Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:22 PM Sven Scharf Bis heute soll es ja Menschen geben, die nicht glauben, dass die Serie "Kickers" auf wahren Begebenheiten beruht. Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:21 PM Florian Pütz Besonders die Show, die der erst 19 Jahre alte Duplantis ablieferte, war sehr unterhaltsam. Der Jubel der drei Medaillengewinner fiel dann auch extravagant aus. Erinnert mich an den Teufelsdreier aus der Serie "Kickers". Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:18 PM Sven Scharf Ich hoffe mal, dass wir heute einen ähnlich spannenden Tag erleben wie gestern. Besonders begeistert hat mich der Stabhochsprung der Männer - das Duell zwischen Sam Kendricks und Armand Duplantis war für mich das bisherige Highlight der Titelkämpfe. Bitter aus deutscher Sicht war der vierte Platz von Christin Hussong, die lange auf Bronzekurs war. Leichtathletik-WM 2019 10/2/19 1:10 PM Florian Pütz Hallo auch von mir. Herzlich willkommen im SPIEGEL-Online-Liveticker zum sechsten Tag der Leichtathletik-WM in Doha. Florian Pütz und ich begleiten Sie durch einen vollen Wettkampftag. Der Sieben- und Zehnkampf starten heute, dazu stehen diverse Vorläufe und Qualifikationen an - zum Beispiel beim Kugelstoßen und über die 1500 Meter der Frauen. Am Abend geht es dann um Edelmetall. Beim Hammerwurf und über die 110 Meter Hürden wird der neue Weltmeister ermittelt, bei der 200-Meter-Strecke die neue Weltmeisterin.