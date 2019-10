Leichtathletik-WM (03.10.2019) 10/3/19 1:48 PM Florian Pütz Der letzte Lauf mit den Favoriten auf den Gesamtsieg steht an. Leichtathletik-WM (03.10.2019) 10/3/19 1:47 PM Florian Pütz Kaul dagegen wird Dritter in guten 14,64 Sekunden. Den Lauf gewann Harrison Williams in 14,43 Sekunden vor Vitaliy Zhuk (14,49). Leichtathletik-WM (03.10.2019) 10/3/19 1:46 PM Florian Pütz Wie bitter! Kazmirek kommt an einer Hürde ins Straucheln und verpasst die nächste Hürde. Er bricht das Rennen ab. Enttäuscht verlässt er die Bahn. Das war es mit dem Kamp um die Medaillen. Leichtathletik-WM (03.10.2019) 10/3/19 1:45 PM Florian Pütz Im nächsten Lauf sind Kai Kazmirek und Niklas Kaul am Start. Leichtathletik-WM (03.10.2019) 10/3/19 1:44 PM Florian Pütz Der erste Lauf über die 110 Meter Hürden ist durch. Der neutrale Athlet Ilya Shkurenyov (14,28) aus Russland gewinnt vor dem Esten Maicel Uibo (14,43) und dem Deutschen Tim Nowak (14,60). Leichtathletik-WM (03.10.2019) 10/3/19 1:40 PM Sven Scharf Mujinga Kambundji hat sich gestern so sehr über Bronze für sich und ihr Land gefreut, dass sie die Schweizer Fahne gar nicht eng genug um sich schlingen konnte. Kai Pfaffenbach Leichtathletik-WM (03.10.2019) 10/3/19 1:38 PM Sven Scharf Falls Sie gestern nicht alle Medaillenentscheidungen verfolgt haben: Leichtathletik-WM (03.10.2019) 10/3/19 1:37 PM Sven Scharf Ohne deutsche Beteiligung startet gleich die Qualifikation im Dreisprung der Frauen. Kristin Gierisch, die mit 14,61 Metern Jahresbeste in Europa, musste wegen einer Verletzung absagen. Die berechtigsten Hoffnungen auf Gold darf sich wohl Yulimar Rojas (Bildmitte) aus Venezuela machen. Vor zwei Jahren in London gewann sie ihren ersten großen Titel. Erst am vier Wochen ist die 24-Jährige 15,41 Meter gehopt, gestept und gejumpt und hat damit den Weltrekord nur um neun Zentimeter verfehlt. Keine andere Springerin hat in dieser Saison die 15-Meter-Marke übertroffen. Das Diamond-League-Finale gewann die Jamaikanerin Shanieka Ricketts, sie dürfte die größte Konkurrentin Rojas' sein. Olympiasiegerin Caterine Ibarguen aus Kolumbien hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Es bleibt abzuwarten, ob sie um Gold mitspringen kann. Weitere Medaillenkandidatinnen sind Liadagmis Povea (Kuba), die Amerikanerin Keturah Orji und die Hallen-Europameisterin Ana Peleteiro aus Spanien. Martin Rickett / dpa Leichtathletik-WM (03.10.2019) 10/3/19 1:30 PM Florian Pütz Die Siebenkämpferinnen beginnen etwas später, ihr Weitsprung steht ab 17.15 Uhr auf dem Plan. Anschließend stehen ihnen noch der Speerwurf und die 800 Meter bevor. Im Zweikampf der großen Goldfavoritinnen führt nach dem ersten Tag die Britin Katarina Johnson-Thompson (4138 Punkte) vor der Belgierin Nafissatou Thiam (4042). Dritte ist Kendell Williams (3855) aus den USA. Eine deutsche Starterin ist nicht im Feld. Leichtathletik-WM (03.10.2019) 10/3/19 1:20 PM Florian Pütz Für die Zehnkämpfer stehen am zweiten Tag wieder fünf Disziplinen an: Los geht es um 15.35 Uhr mit den Läufen über 110 Meter Hürden. Später folgen dann Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und der abschließende Lauf über 1500 Meter. Etwas unerwartet führt Weltrekordler Kevin Mayer (4483 Punkte) nach dem ersten Tag nicht, er liegt auf dem dritten Rang hinter den Kanadiern Pierce Lepage (4486) und Damian Warner (4513). Das könnte sich aufgrund des geringen Abstands aber schnell ändern. Leichtathletik-WM (03.10.2019) 10/3/19 1:08 PM Florian Pütz Und ich mir erst. Leichtathletik-WM (03.10.2019) 10/3/19 1:06 PM Sven Scharf Da sind wir wieder! Herzlich willkommen zum SPIEGEL-Online-Liveticker zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha. Tag sieben der Wettkämpfe steht an, heute unter anderem mit den Entscheidungen im Mehrkampf sowie im Kugelstoßen und über die 400 Meter der Frauen. Wir, das sind in diesem Fall mein geschätzter Kollege Florian Pütz , der die Hauptarbeit übernehmen wird, und meine Wenigkeit. In einer halben Stunde geht es mit den 110 Meter Hürden im Zehnkampf los. Ich freu mir! Show more Tickaroo Liveblog Software