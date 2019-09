+++ Leichtathletik-WM im Liveticker +++ Marathon-Entscheidung um Mitternacht

Leichtathletik-WM 27.9. 9/27/19 8:44 PM Florian Pütz Katar, ein Land ohne geeignete Wettkampfbedingungen darf die WM ausrichten. Korruption könnte eine Rolle spielen, berichten die Kollegen Rafael Buschmann, Christoph Winterbach und Michael Wulzinger. Im Januar soll der Prozess gegen Ex-IAAF-Präsident Lamine Diack beginnen, er soll mit seinem Sohn die Vergabe zahlreicher Sportevents beeinflusst haben. Mit Spiegel+ lesen Sie die ganze Geschichte. Leichtathletik-WM 27.9. 9/27/19 8:30 PM Florian Pütz Ich habe es gerade noch mal gecheckt: In Doha sind es aktuell 32 Grad und die Luftfeuchtigkeit beträgt 71 Prozent. Dass der Leichtathletik-Weltverband da von "einzigartigen Umständen" spricht, um den Lauf zu bewerben, finde ich etwas zynisch. Oder wie es der deutsche Speerwerfer Johannes Vetter sagt: "Wenn es mal Funktionäre geben würde, die sich um die Sportler und nicht um die Kohle kümmern, wäre die WM wohl in ein Land vergeben worden, in dem es nicht so abartig hohe Temperaturen gibt." Leichtathletik-WM 27.9. 9/27/19 6:15 PM Florian Pütz Masa' alkhayr (laut Google heißt das "guten Abend" auf Arabisch) und herzlich willkommen zur ersten Medaillenentscheidung der heute gestarteten Leichtathletik-WM in Doha. Um 22:59 Uhr deutscher Zeit beginnt der Marathon der Frauen - und wenn Sie sich jetzt fragen: Warum denn so spät? Dann lassen Sie sich gesagt sein: Selbst um Mitternacht sollen es in Katar noch über 30 Grad warm sein. Mein Name ist Florian Pütz und ich begleite Sie durch die Nacht. Naja, zumindest bis zum Ende des Marathons gegen zwei Uhr. Show more Tickaroo Liveblog Software