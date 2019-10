Leichtathletik-WM Christina Schwanitz holt Bronze im Kugelstoßen

Christina Schwanitz hat bei der Leichtathletik-WM in Doha nach Gesa Krauses Bronze über 3000 Meter Hindernis für die zweite deutsche Medaille gesorgt. Die 33-Jährige sicherte sich Bronze im Kugelstoßen. Gold ging an die Topfavoritin und Titelverteidigerin, Gong Lijao aus China. Die Jamaikanerin Danniel Thomas-Dodd gewann Silber.

Für Schwanitz ist es nach Gold in Peking und Silber in Moskau 2013 die dritte WM-Medaille. Im fünften und vorletzten Versuch gelang ihr die Weite von 19,17 Meter. 30 Zentimeter weiter ging es für Thomas-Dodd, Gong sicherte sich mit 19,55 Meter den Titel.

An der WM 2017 in London hatte Schwanitz nach der Geburt ihrer Zwillinge nicht teilgenommen. Bei der Europameisterschaft in Berlin im vergangenen Jahr gewann sie Silber. Die Europameisterin von 2014 und 2016 zählte vor dem Finale nicht zum engsten Favoritinnenkreis. Die Dresdnerin hatte die Vergabe der WM in den Wüstenstaat im Vorfeld mehrfach kritisiert.

Kugelstoßerin Christina Schwanitz greift bei der Leichtathletik-WM heute ins Geschehen ein. Ihre Begeisterung über die Turniervergabe hält sich aber in Grenzen. #doha2019 pic.twitter.com/h3yQfJgtyt — Sportschau (@sportschau) October 2, 2019

Die beiden anderen deutschen Teilnehmerinnen, Sara Gambetta und Alina Kenzel, hatten das Finale verpasst.