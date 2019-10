Leichtathletik-WM Titelverteidiger Mayer scheidet unter Tränen aus dem Zehnkampf aus

Zehnkampf-Weltrekordhalter Kevin Mayer hat erneut einen Wettkampf vorzeitig beendet - und damit die Titelverteidigung bei der Leichtathletik-WM in Doha verpasst. Der Franzose führte nach sechs Disziplinen. Doch dann stoppte ihn eine Verletzung.

Die linke Achillessehne war bereits bandagiert, da griff sich Mayer nach den 110 Metern Hürden an den Oberschenkel. Zum Stabhochsprung trat er dennoch an. Aber wohl aufgrund von starken Schmerzen musste er alle drei Versuche abbrechen. Sie galten als Fehlversuche. Mayer hatte Tränen in den Augen, setzte sich auf eine Bank und vergrub sein Gesicht in den Armen. Den Wettkampf beendete er dann komplett. Einige Konkurrenten trösteten ihn.

AP Nach dem WM-Aus: Kevin Mayer

Der 27-Jährige musste bereits bei der EM in Berlin 2018 nach drei ungültigen Versuchen im Weitsprung seine Titelchancen aufgeben und den Wettkampf beenden. Damals siegte stattdessen Arthur Abele.

