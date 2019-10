Es war ein dramatisches Finale und mit dem Sieger hatte wohl niemand gerechnet: Dank einer unerwarteten Aufholjagd ist Niklas Kaul Weltmeister im Zehnkampf. Die Goldmedaille des Deutschen ist die bislang größte Sensation der Leichtathletik-WM in Doha. Mit gerade einmal 21 Jahren ist er der jüngste Weltmeister der leichtathletischen Königsdisziplin.

Hier sind die internationalen Pressestimmen zum Wettkampf.

USA

"The New York Times": "Der Deutsche Niklas Kaul überlebte am Donnerstag einen harten Kampf um den Gewinn des Zehnkampfgoldes der Weltmeisterschaft, nachdem der Wettkampf durch den Ausfall des verletzten Titelverteidigers Kevin Mayer völlig offen war."

ITALIEN

"Gazzetta dello Sport": "Eine titanische, unendliche Herausforderung, die praktisch auf dem letzten Meter des letzten Jahres 1500 bewältigt wurde. Der Weltrekordler, der Franzose Kevin Mayer, wurde in den Ruhestand verabschiedet."

FRANKREICH

"L'Équipe": "Der Deutsche Niklas Kaul gewann am Donnerstag mit Bravour nach einem überragenden Lauf über 1500 Meter, obwohl er am Ende des ersten Tages noch den elften Platz belegte. Trotz seiner kraftvollen Statur (1,90 m, 90 kg) hat der Deutsche die 1500 m dominiert, und seine Konkurrenten auf sieben Sekunden abgehängt. Insgesamt gewann Niklas Kaul mit 8691 Punkten eine persönliche Bestzeit von 119 Punkten."

SCHWEIZ

"Blick": "Deutschland feiert seinen neuen Sporthelden. Deutschland hat einen neuen Sporthelden! Niklas Kaul wird am Donnerstagabend völlig überraschend Weltmeister im Zehnkampf. Mit 21 ist der Mainzer der jüngste Zehnkampf-Weltmeister überhaupt. Auf dem Weg zum Titel legt Kaul eine märchenhafte Aufholjagd hin: Auf Platz 20 startet er in den Wettkampf, nach dem ersten Tag ist er Elfter. Mit drei persönlichen Bestleistungen bringt er sich vor dem abschließenden 1500-m-Lauf in die perfekte Ausgangslage für WM-Gold.

Er profitiert allerdings auch von der Aufgabe des Titelverteidigers und Weltrekordhalters Kevin Mayer aus Frankreich, der mit einer Wadenverletzung den Wettkampf beenden muss."