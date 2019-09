IAAF-Entscheidung Russland darf nicht an Leichtathletik-WM teilnehmen

Russlands Leichtathleten bleiben aus dem Weltverband IAAF ausgeschlossen und dürfen damit nicht als eigenes Team an den am Freitag beginnenden Weltmeisterschaften in Doha teilnehmen. Wie die IAAF nach ihrer Council-Sitzung am Montag mitteilte, wird der wegen des Dopingskandals seit November 2015 suspendierte russische Verband Rusaf vorerst nicht wieder aufgenommen.

"Es kann ganz klar gesagt werden, dass Russland die Bedingungen für eine Wiederzulassung nicht erfüllt hat", sagte Rune Andersen, Chef des IAAF-Inspektionsteams. Auch bei der am Freitag in der Hauptstadt Katars beginnenden WM müssen die 29 nominierten Russen unter neutraler Flagge starten.

"Lange Diskussion" beim IAAF

IAAF-Präsident Sebastian Coe sagte: "Das hat mich nicht überrascht. Wir hatten eine lange Diskussion im Council heute darüber." Die Entscheidung sei schließlich einstimmig gefallen. Sie stütze sich auch auf die Daten, die der Weltverband von der Welt-Anti-Doping- Agentur Wada bekommen habe, sagte Task-Force-Chef Andersen. "Wir haben die Fakten noch nicht, aber wir vertrauen den Informationen." Bereits im vergangenen März hatte die IAAF die Wiederaufnahme Russlands abgelehnt.

Die IAAF ist die letzte internationale Sportorganisation, die den im November 2015 verfügten Bann Russlands noch nicht aufgehoben hat.

Russische Leichtathleten dürfen derzeit nur nach eingehender Prüfung durch die IAAF als sogenannte "Neutrale Athleten" bei internationalen Wettbewerben starten. Das bisher letzte russische Team hatte bei der WM 2015 in Peking an einem internationalen Großereignis teilgenommen.

Für Doha sind 29 "Neutrale Athleten" gemeldet, die die russische Staatsbürgerschaft besitzen. Die bekannteste Sportlerin dieser Gruppe ist Marija Lassizkene, die amtierende Weltmeisterin im Hochsprung.