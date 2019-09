Der Leichtathletik-Weltverband IAAF hat auf die Kritik an den Kameras in den Startblöcken bei der WM in Doha reagiert. Man habe einen Kompromiss gefunden, nach dem die Bilder der "upper cameras" im Fernsehen und auf der Videowand im Stadion erst groß gezeigt werden, wenn die Athleten im Block sitzen, teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband mit.

"Es wird nur die finale Blockstellung der Athleten gezeigt", hieß es. Die Bilder der umstrittenen Kameras würden im TV-Kontrollraum auf dem Hauptbildschirm schwarz geschaltet und auf einem Nebenbildschirm so verkleinert dargestellt, dass nichts mehr zu erkennen sei. Zudem würden die Videodaten nicht gespeichert und täglich gelöscht.

Die deutschen Sprinterinnen Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto hatten die Kameras als "sehr fragwürdig" kritisiert. "In den knappen Sachen über diese Kamera zu steigen, um in den Block zu gehen, finde ich sehr unangenehm", sagte Lückenkemper. "War an der Entwicklung dieser Kamera eine Frau beteiligt? Ich glaube nicht", sagte sie.

Der WM-Einsatz der neuen Kameras im Startblock ist nur bei den 100 Metern und im Hürdensprint vorgesehen. Die Idee der Startblockkamera sei es, "die Kommunikation zwischen Athlet und Zuschauern durch eine neue Eventpräsentation zu verbessern", so die Stellungnahme.

Lückenkemper und Pinto schieden am Sonntag über 100 Meter im Halbfinale aus.