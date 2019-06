Ein paar Fans kommen zu spät in die Arena. Der Schiedsrichter wartet, bis sie sich hingesetzt haben. Nach ein paar Buhrufen geht es weiter. Netter Empfang. Und so schnell liegt der Deutsche 0:3 nach Spielen im ersten Satz hinten. Miserabler Start. Dabei stand er im ersten Spiel dicht vor dem Break. Game Fabio Fognini Nach einem Lob von Fognini sprintet Zverev bis zur Werbeplane zurück, verliert den Ballwechsel aber trotzdem. Der Italiener lässt Zverev laufen. Der Deutsche hetzt über die Grundlinie. Dann setzt er den Ball ins Netz. Game Fabio Fognini Das erste Spiel spiegelt sich im zweiten: Diesmal liegt Zverev 0:40 zurück. Der Unterschied: Er dreht das nicht mehr. Fognini holt das Break! Game Fabio Fognini Drei Breakchancen wehrt Fognini ab. Am Ende holt er sich das erste Spiel. Vorteil Fognini, aber er nutzt ihn nicht aus. Wieder 40:40. Zverev steht weit hinter der Grundlinie und spielt nur mäßige Returns. So steht es 40:40, der Breakball scheint dahin. Auf Zverevs beidhändige Rückhand hat der Italiener keine gute Antwort und schlägt den Ball ins Netz. Damit steht Zverev gleich vor einem Breakball. Auf Wunsch von Zverev gehört das erste Aufschlagspiel Fognini. Mal sehen, was er daraus macht. Livecast started! Los geht's! 6/3/19 1:16 PM Die Wetterbedingungen sind moderat. Nach dem heißen Wochenende liegen Wolken über Paris, die Temperaturen stehen bei 20 Grad. 6/3/19 1:11 PM Die Spieler sind auf dem Court Suzanne-Lenglen und spielen sich warm. In wenigen Minuten geht's los! 6/3/19 1:09 PM Aber ich habe auch gute Nachrichten für alle, die wenig Zeit haben: Dreimal spielten Fognini und Zverev bisher gegeneinander, dreimal war das Spiel schnell entschieden. Zverev hat zwei Spiele in zwei Sätzen gewonnen, das bislang letzte Spiel gewann Fognini im vergangenen April in Monaco ebenfalls nach zwei Sätzen. 6/3/19 1:07 PM In seinen bisherigen drei Spielen bei den diesjährigen French Open ging Fognini jeweils über vier Sätze. Zuletzt besiegte er den Spanier Roberto Bautista Agut. 6/3/19 1:04 PM Fognini sorgte in der Vergangenheit nicht nur sportlich für Schlagzeilen. 6/3/19 12:57 PM In der ersten und in der dritten Runde brauchte Zverev gegen vermeintlich schwächere Gegner je fünf Sätze. Heute trifft er mit Fognini auf die Nummer zwölf der Welt und einen Sandplatzspezialisten. 6/3/19 12:54 PM Bonjour und herzlich willkommen zum Achtelfinale der French Open. Nachdem Jan-Lennard Struff vor wenigen Minuten gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic verloren hat, spielt nun der nächste deutsche Vertreter. Alexander Zverev trifft auf den Italiener Fabio Fognini. Show more Tickaroo Liveblog Software