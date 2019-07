Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Halep schon mit ihrem fünften Doppelfehler. Nach einem Passierball ins Aus steht es 15:30 aus ihrer Sicht. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Kann man so sehen. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Game Cori Gauff Aber sie bringt ihr Service durch und verkürzt auf 3:4. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Aber die Amerikanerin macht nun mehr Fehler. Bei eigenem Aufschlag muss sie wieder über Einstand gehen. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Augen immer auf den Ball. Andrew Couldridge / Reuters Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Game Simona Halep Starke Longline-Rückhand von Gauff, aber Halep holt den Ball mit der Vorhand noch irgendwie und spielt ihn an der aufgerückten Gegnerin vorbei. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Nach 0:30 macht Halep drei Punkte in Folge, produziert dann aber wieder einen Doppelfehler. Es geht über Einstand. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Vorteil Halep. Shaun Botterill Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Game Simona Halep Halep macht den Punkt dann aber doch. Es folgt ein unforced error von Gauff mit der Rückhand - nächstes Break. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Der Linienrichter ruft "Aus", der Schiedsrichter "Correction". Und der Stuhlschiedsrichter hat recht, der Ball von Gauff war auf der Linie. Der Punkt wird wiederholt. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Gauff kommt ans Netz und holt sich mit einem kurzen Vorhandvolley den Einstand. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Nächster Breakball für die Rumänin. Das ist hier jetzt richtig schön anzusehen. Wenn Halep Gauff ins Laufen kriegt, macht sie viele Punkte. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf So wehrt man einen Breakball ab. Halep mit einer langen Rückhand cross - und Gauff setzt die Rückhand longline auf die Linie - Einstand. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Halep scheucht ihre Kontrahentin übers ganze Feld und sichert sich dann mit einem Vorhand-Stopp erneut einen Breakball. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Aufschlag weit raus, dann die Vorhand in die andere Ecke. 15:30. Gauffs erster Punkt nach sechs in Folge für Halep. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Jetzt steht es wieder 0:30 bei Aufschlag Gauff. Es geht hier in den ersten Minuten hin und her. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Game Simona Halep Kein weiteres Break für die Amerikanerin. Halep bringt ihr Service durch, zwar mit Schwierigkeiten, aber immerhin. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Eine Rückhand von Gauff landet knapp im Aus - Einstand. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Die ersten wehrt Halep ab. Dennoch ist es eher die 27-Jährige, die hier nervös wirkt. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Zwei Doppelfehler in Folge von Halep bringen Gauff zwei Breakbälle. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Halep holt sich mit druckvollem Spiel den ersten Punkt im vierten Spiel. Am Ende kommt sie nach vorne und es gibt die kompromisslose Vorhand cross. Die Rumänin will Gauff hier mit Sicherheit nicht die Initiative überlassen. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Game Cori Gauff Dank mehreren starken Aufschlägen bringt Gauff ihr Spiel zu 15 durch. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Die 15-Jährige ist nach leichten Anlaufschwierigkeiten in der Partie. 40:0. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Game Cori Gauff Und da ist das direkte Rebreak für Gauff. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Rückhand ins Netz - Breakball für die US-Amerikanerin. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Glück für Halep. Beim Stand von 15:30 profitiert sie von einem Netzroller - 30:30. Gauff will das direkte Rebreak. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Game Simona Halep Toller Ballwechsel mit dem besseren Ende für Halep. Gauff geht ans Netz und wird mit einem schönen Rückhandslice passiert. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Den ersten wehrt sie mit einem starken Aufschlag ab. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Nach zwei Vorhandfehlern von Gauff gibt es ebenso viele Breakbälle. Simona Halep vs. Cori Gauff Sven Scharf Livecast started! Gauff eröffnet die Partie. Simona Halep vs. Cori Gauff 7/8/19 1:32 PM Sven Scharf Die beiden Spielerinnen haben sich eingeschlagen. In wenigen Augenblicken geht es los. Simona Halep vs. Cori Gauff 7/8/19 1:30 PM Sven Scharf Der Kollege Bastian Midasch hat Coco Gauff nach ihrem Sieg gegen Williams vorgestellt: Simona Halep vs. Cori Gauff 7/8/19 1:29 PM Sven Scharf Der Name Cori Gauff war vor zwei Wochen wohl nur Experten ein Begriff. Die 15-jährige US-Amerikanerin war vor diesem Turnier die Nummer 273 der Welt. Nun hat sie hier in Runde eins Venus Williams geschlagen und in der dritten Runde ein ganz großes Comeback gefeiert. Gegen Polona Hercog lag sie schon 3:6 und 2:5 zurück, drehte die Partie dann aber noch und gewann am Ende mit 3:6, 7:6 (9:7) und 7:5. Simona Halep vs. Cori Gauff 7/8/19 1:25 PM Sven Scharf Über Simona Halep wissen die meisten von Ihnen wahrscheinlich so einiges. Die Rumänin war schon die Nummer eins der Welt, hat die French Open 2018 gewonnen und war im selben Jahr im Finale der Australien Open. Das beste Wimbledon-Ergebnis der Nummer sieben der Welt war das Erreichen des Semifinals 2014. Simona Halep vs. Cori Gauff 7/8/19 1:22 PM Sven Scharf Soeben hat Serena Williams ihre Partie auf Court 1 gegen Carla Suárez Navarro glatt gewonnen, sodass diese Partie in etwa 20 Minuten starten dürfte. Simona Halep vs. Cori Gauff 7/8/19 1:19 PM Sven Scharf Herzlich willkommen zum Achtelfinale zwischen der ehemaligen Weltranglistenersten Simona Halep und der 15-jährigen Cori "Coco" Gauff, dem neuen Wunderkind im Damen-Tennis.