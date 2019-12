Magnus Carlsen hat zum dritten Mal die Weltmeisterschaft im Schnellschach gewonnen. Der Weltranglistenerste verteidigte seine Spitzenposition am letzten der drei Wettkampftage und sicherte sich ohne eine Partie zu verlieren den Titel. Der Norweger hatte die Weltmeisterschaft bereits 2014 und 2015 gewonnen. Hinter Carlsen landeten Alireza Firouzja, Nikaru Nakamura und Vladislav Artemiev, die noch ein Tiebreak um die Plätze zwei bis vier spielen.

Nach dem ersten Wettkampftag in Moskau hatte Carlsen hinter einer fünfköpfigen Spitzengruppe gelegen, arbeitete sich dann aber auf den ersten Platz vor. In die finalen fünf Runden ging der 29-Jährige mit einem halben Punkt Vorsprung auf seine Verfolger.

Die Schlüsselpartien waren die Siege in der zwölften und dreizehnten Runde gegen Levon Aronian und Shakhriyar Mamedyarov. Aronian patzte, als er seine Dame einstellte. Mamedyarov gab auf, weil Carlsen Materialvorteil hatte und deutlich besser stand. So kam der Norweger vor den letzten beiden Spielen auf einen Vorsprung von anderthalb Punkten, den er nicht mehr hergab.

Daniil Dubow, Sieger von 2018, konnte seinen Erfolg aus dem Vorjahr nicht wiederholen. Der Russe verpasste es zu oft, ausgeglichene Partien noch zu seinen Gunsten zu drehen und wurde Achter.

Für Aufsehen hatte die Teilnahme des 16 Jahre alten Iraners Firouzja unter neutraler Flagge des Weltverbands Fide gesorgt. Er boykottiert sein Land, das ihm die Teilnahme eigentlich verboten hatte.

In einer Partie Schnellschach hat jeder Spieler 15 Minuten Zeit und bekommt pro Zug eine Zeitbonifikation von zehn Sekunden. Bei der WM im Blitzschach, die am Sonntag und Montag ebenfalls in Moskau ausgetragen wird, hat jeder Spieler drei Minuten Zeit und bekommt eine Zugbonifikation von zwei Sekunden.

Magnus Carlsen ist amtierender Blitzschachweltmeister und könnte seinen Titel verteidigen - dann wäre er Weltmeister in drei offiziellen Disziplinen des Weltverbandes Fide. Damit könnte er eins der erfolgreichsten Jahre seiner Karriere krönen. 2019 gewann Carlsen einige wichtige Turniere und ist im klassischen Schach ungeschlagen. In der von der Fide offiziell neu anerkannten Disziplin Fischer-Random-Schach verlor Carlsen im November das Finale gegen Wesley So. 2020 will er seinen Titel im klassischen Schach verteidigen.