Mit Gold-Anwärterin Malaika Mihambo an der Spitze will der Deutsche Leichtathletik-Verband die Weltmeisterschaft in Doha/Katar angehen. Wie der DLV am Freitag mitteilte, sind aktuell 39 Athleten für das WM-Aufgebot ausgewählt. Neben der Weltjahresbesten im Weitsprung Mihambo gelten Langstrecklerin Konstanze Klosterhalfen und die Speerwerfer zu den Aushängeschildern des Kaders.

Diskus-Olympiasieger Christoph Harting ist dagegen bisher nicht für die WM vom 27. September bis 6. Oktober nominiert. Im Diskuswerfen der Männer sind bisher nur der deutsche Meister Martin Wierig und David Wrobel (beide Magdeburg) nominiert worden. Harting hatte zuletzt harsche Kritik an den deutschen Meisterschaften und dem DLV geäußert. Zudem war er in der Qualifikation der nationalen Titelkämpfe am vergangenen Wochenende in Berlin mit drei ungültigen Versuchen gescheitert.

Die Nichtberücksichtigung von Harting erfolgte einen Tag nach einem Gespräch, das DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska nach dessen despektierlichen Aussagen bei den deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Berlin angekündigt hatte. "Es war ein sehr offener und kritischer Dialog, über deren Inhalt wir Vertraulichkeit vereinbart haben", sagte Gonschinska. Man werde weiter "eine enge Kommunikation" mit Athlet und Trainer pflegen und den Zeitraum bis zum Nominierungsschluss am 6. September für die WM nutzen. Mit 66,01 Meter hat Harting die WM-Norm erfüllt.

Gleich vier Medaillenanwärter kann der DLV im Speerwerfen bei der WM an den Start schicken. Weltmeister Johannes Vetter hat als Titelverteidiger eine Wildcard. Hinzu kommen Andreas Hofmann, Thomas Röhler und Bernhard Seifert. Alle vier nominierten Werfer bringen Bestleistungen zwischen 89 und 95 Metern mit.

Es gibt beim DLV aber auch Sorgenkinder. Hochsprung-Olympiasieger Mateusz Przybylko hat bisher die WM-Norm von 2,30 Meter noch nicht überquert. Auch der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl hat die für Doha geforderten 20,70 Meter noch nicht übertroffen. Beide haben allerdings noch die Chance, die Norm zu erreichen und dann noch nachnominiert zu werden.

Bei der WM 2017 in London gewannen die DLV-Asse fünf Medaillen, darunter war die Goldmedaille von Vetter.