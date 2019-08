Leichtathletik-DM Weltjahresbestleistung - Mihambo springt mit 7,16 Metern zum Titel

Am Vortag hatte Malaika Mihambo schon eine Medaille im Sprint gewonnen, am Sonntag setzte sie sich die Weitsprung-Krone auf. Dabei war sie eigentlich nicht gut in den Wettkampf gestartet.