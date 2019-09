Schlechte Vorbereitung, vielleicht zu schnell in der frühen Rennphase angelaufen oder einfach nicht ausreichend während des Wettkampfs ernährt: Es gibt diese Tage, an denen selbst die besten und trainiertesten Sportler der Welt das Ziel bei einem Marathon nicht erreichen. Das ist dann ein persönliches Drama. Aber das ist auch ziemlich alltäglich: Es ist sind nun mal 42,195 Kilometer, bei Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 20 Kilometern pro Stunde - Marathon auf Spitzenniveau ist kein Gesundheitssport.

Was aber nicht alltäglich ist: Wenn - wie bei der Leichtathletik-WM in Katar - bei einem Marathon mit 68 Starterinnen gleich 28 Läuferinnen kollabieren und viele von ihnen sogar mit Rollstühlen von der Strecke geführt werden, ist das ein verheerendes Bild. Dann ist der Marathonsport nicht nur kein Gesundheitssport mehr, dann ist er lebensgefährlich.

Weit weg von Idealbedingungen

Wie konnte der Internationale Leichtathletik-Verband IAAF dieses Rennen unter den gegebenen Bedingungen zulassen? Die extreme Hitze um Mitternacht (32,7 Grad Celsius) und die hohe Luftfeuchtigkeit (73,3 Prozent) dürften niemanden überrascht haben. Ein Blick in die historischen Wetterdaten Katars hätte genügt, um dieses Vorhaben schnell wieder zu verwerfen. Vielleicht hätte auch ein Blick in eins der vielen Marathonbücher genügt: Wo werden eigentlich Topzeiten gelaufen, und warum?

Die bedeutendsten Marathons der Welt finden in New York oder Berlin, Boston oder London statt. Hier starten die schnellsten Läufer der Welt, hier sind auch hunderttausende Amateurläufer auf der Strecke. Die Läufe in New York und Berlin finden im Herbst statt, London und Boston im Frühjahr - bei gemäßigten Temperaturen um die 20 Grad Celsius. Bei solchen Bedingungen rast der Puls nicht direkt in die Höhe, die maximale Leistungsfähigkeit kann über einen gewissen Zeitraum konstant gehalten werden.

Doch bei Temperaturen über 25 Grad wird es gefährlich, und die hohe Luftfeuchtigkeit in Katar sorgt zusätzlich für einen enormen Wasserverlust, der selbst durch regelmäßige Verpflegung beim Wettkampf kaum kompensiert werden kann. Als hätte man ein Loch im Tank, das Benzin geht irgendwann aus. Auch aus diesem Grund haben viele Topathleten ihren Start beim Marathon in Doha abgesagt, dazu gehört auch der deutsche Marathonläufer Philipp Pflieger. Er hielt eine persönliche Topzeit in Katar für unwahrscheinlich (lesen Sie hier das gesamte SPIEGEL-Interview), und das Rennen der Frauen dürfte ihn bestätigt haben - es war das langsamste der WM-Geschichte.

Wie die IAAF reagieren kann

Sollte es noch einen Nachweis benötigt haben, dass die Vergabe der Titelkämpfe nach Katar nicht im Interesse der Sportler und Sportlerinnen geschehen ist, dann hat der Marathon der Frauen ihn geliefert. Ohnehin ein heikles Thema: Die Vergabe nach Katar steht unter Korruptionsverdacht, das berichtet der SPIEGEL in seiner neuesten Ausgabe. Auch für das Ausrichterland ist der WM-Start ein Debakel, will man sich doch vor der Fußball-WM 2022 als idealer Ausrichter für Sportveranstaltungen ins Schaufenster stellen.

Am letzten Wettkampftag (6. Oktober) soll der Marathon der Männer stattfinden. Es bleiben nun zwei Optionen: Die Veranstaltung ins Stadion zu verlegen; die Arena ist auf etwa 25 Grad Celsius herunter "gekühlt" und es herrscht eine deutlich geringere Luftfeuchtigkeit. Auch das wäre weit weg von Idealbedingungen, aber immerhin ein richtiger Schritt für die Gesundheit der Sportler.

Die zweite Option: Den Wettkampf absagen. Erneute Bilder von kollabierenden Spitzensportlern kann sich dieser Verband bei all den anderen Negativschlagzeilen kaum erlauben. Beide Optionen dürften den Marathonläufern kaum gefallen. Weil 400-Meter-Rundenlaufen in einem Stadion in der Kopfsportart Marathon extrem zermürbend sein kann; und weil die harten Vorbereitungsstrapazen bei einer Absage äußerst bitter wären.

Dass die Marathonläuferinnen diese Tortur bereits mitmachen und wie Versuchskaninchen für weitere Wettkämpfe dienen mussten, darf aber in keiner WM-Bilanz fehlen.