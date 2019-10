Die Kenianerin Brigid Kosgei hat den 16 Jahre alten Marathon-Weltrekord der Britin Paula Radcliffe um mehr als eine Minute unterboten. Beim Rennen in Chicago siegte die 25-Jährige in 2:14:04 Stunden.

Bereits 2018 hatte Kosgei in Chicago als Erste die Ziellinie überquert. In diesem Jahr dominierte sie das Rennen von Beginn an und hielt ihr hohes Anfangstempo bis zum Rennende durch. Erst im April war die Kenianerin bei ihrem Sieg in London in 2:18:20 Stunden persönliche Bestzeit gelaufen. Ein halbes Jahr später war sie nun noch einmal mehr als vier Minuten schneller.

Gemanagt wird Kosgei von Federico Rosa, der in der Vergangenheit mehrere überführte Doper aus Kenia betreute. Asbel Kiprop, Peking-Olympiasieger über die 1500 Meter, wurde ebenso positiv auf das Blutdopingmittel Epo getestet wie seine Landsfrauen Jemima Sumgong, Marathon-Olympiasiegerin von 2016, und Rita Jeptoo Sitienei, die den Chicago-Marathon 2013 gewann.