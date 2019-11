Das Nike Oregon Projekt (NOP) wurde im Oktober eingestellt, immer neue Berichte von Athleten aus dem Elite-Trainingsprogramm setzen den Sportartikelhersteller unter Druck. Am Donnerstag war die Läuferin Mary Cain, die einst als größtes US-Talent ins NOP einstieg, an die Öffentlichkeit gegangen.

In einem Beitrag, den die 23-Jährige für die New York Times verfasste, erhebt sie schwere Vorwürfe: "Ich schloss mich Nike an, um die beste weibliche Athletin aller Zeiten zu werden. Stattdessen wurde ich geistig und körperlich von dem System misshandelt, das Alberto [Salazar] entworfen und Nike gebilligt hat." Salazar, der ehemalige Cheftrainer und Gründer des NOP, war am 10. Oktober wegen Verstößen gegen die Antidopingregeln für vier Jahre gesperrt worden.

AP Seit 2013 trainierte Cain (rechts) im NOP unter Salazar

Cain sagte, man habe sie dazu gedrängt, immer weiter an Gewicht zu verlieren. Salazar habe der 1,70 Meter großen Läuferin ein Gewichtsziel von knapp 52 Kilogramm verordnet und sie regelmäßig vor ihren versammelten Teamkollegen gewogen. Habe sie das Ziel nicht erreicht, habe er sie öffentlich vor der Gruppe gedemütigt. Auch die systematische Einnahme von Antibabypillen und Diuretika, die das vermehrte Ausschwemmen von Urin fördern, soll er von ihr gefordert haben.

"Ich hatte Angst, fühlte mich einsam und gefangen", schreibt Cain. "Ich entwickelte Suizidgedanken." Sie habe angefangen, sich selbst Verletzungen zuzufügen. Doch obwohl andere Menschen im NOP dies beobachtet hätten, habe niemand etwas dagegen getan. Cain stellte die These auf, dass ein höherer Anteil von Frauen in der Leitung des NOP die Gefahr minimiert hätte, dass sich solche Zustände entwickeln: "Ich war in einem System gefangen, das von Männern für Männer konzipiert war. Es zerstört die Körper junger Frauen."

Nike reagiert auf Anschuldigungen

Steve Magness, ehemaliger Assistenztrainer von Salazar, bestätigte die Vorwürfe. Er selbst sei damit beauftragt gewesen, Athletinnen systematisch zum Abnehmen zu drängen. Wenn er Daten vorgelegt habe, die bedenkliche Werte zeigten, habe man ihm gesagt: "Ich interessiere mich nicht für Wissenschaft. Ich weiß, was ich sehe: Ihr Hintern ist zu groß." Magness wirft dem NOP vor, die Schutzlosigkeit junger Athletinnen ausgenutzt zu haben: "Wenn die Kultur darauf angelegt ist, es an die Grenzen zu treiben, ist dies das Ergebnis."

Nike reagierte auf Cains Vorwürfe. Ein Sprecher des Konzerns sagte, es seien "zutiefst beunruhigende Anschuldigungen". Nike berief sich jedoch auch darauf, bislang nie von den Vorwürfen gehört zu haben, die "zuvor weder von Mary noch ihren Eltern erhoben worden waren". Der Sportartikelhersteller kündigte eine umgehende Prüfung des Sachverhalts und Gespräche mit ehemaligen Mitarbeitern des NOP an.

Nike war in den vergangenen Wochen immer stärker unter Druck geraten. Das "Wall Street Journal" (WSJ) hatte Anfang Oktober berichtet, dass Salazar bereits 2009 führende Nike-Mitarbeiter über die Ergebnisse seiner Experimente informiert haben soll. Belege dafür sollen E-Mails sein, die Salazar unter anderem direkt an Nike-Geschäftsführer Mark Parker geschickt haben soll.