Mick Schumacher hat sein erstes Rennen in der Formel 2 gewonnen. Der 20 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher war von der Poleposition ins Sprintrennen gegangen und lag auch nach 28 Runden auf dem Hungaroring bei Budapest ganz vorn. Zweiter hinter dem Prema-Piloten wurde der Japaner Nobuharu Matshushita vom Team Carlin mit einem Rückstand von 1,4 Sekunden. Auf dem dritten Platz landete Sergio Sette Camara (DAMS).

Im Hauptrennen am Tag zuvor, das DAMS-Pilot Nicholas Latifi gewann, hatte Schumacher den achten Rang belegt, obwohl er nach einem starken Qualifying von Platz vier ins Rennen gegangen war. Da im Sprintrennen jedoch die besten acht Fahrer des Hauptrennens am Samstag in umgekehrter Reihenfolge an den Start gehen, bedeutet diese Platzierung jedoch die Spitzenposition am Sonntag.

Matshushita hatte den besseren Start, Schumacher verteidigte seine Führung jedoch in der ersten Kurve. Der Japaner blieb über das gesamte Rennen dicht am Deutschen dran, der jedoch ohne größere Fehler fuhr und damit seinen ersten Sieg in der Rennserie feierte. Überhaupt war es für Schumacher im 16. Anlauf die erste Podiumsplatzierung. Sein zuvor bestes Ergebnis war ihm Ende Juni in Österreich mit Platz vier gelungen.

Verbesserung in der Gesamtwertung

In der Gesamtwertung verbessert sich Schumacher mit nun 45 Zählern auf den elften Platz. Der Formel-2-Neuling bestätigte in Ungarn seine ansteigende Formkurve: Nach einer zuvor sieben Rennen währenden Durststrecke fuhr Schumacher nun in vier der vergangenen fünf Rennen in die Punkte.

In der Fahrerwertung liegt weiter Nyck de Vries (ART) aus den Niederlanden mit 196 Punkten vor dem Kanadier Latifi (166 Punkte). Die nächsten Rennen finden am 30. August und am 1. September in Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps statt. Dort hatte Schumacher 2018 sein erstes Formel-3-Rennen gewonnen, die Saison später als Gesamtsieger abgeschlossen und war anschließend in die Formel 2 aufgestiegen.