Nach Tod von Pitcher Tyler Skaggs US-Baseballliga streicht Marihuana von der Verbotsliste

Wer Marihuana konsumiert und bei den Dopingtests der Major League Baseball erwischt wird, muss Geldstrafen fürchten - bis jetzt. Ab der kommenden Saison nimmt die US-Baseballliga Marihuana von der Liste der verbotenen Substanzen. Darauf einigte sich die MLB mit der Spielergewerkschaft MLBPA.

Zwar ist Marihuana dann nicht mehr verboten, getestet wird aber weiterhin. Zusätzlich sollen die Spieler künftig auf den Konsum von Opioiden, Kokain sowie Schmerzmitteln wie Fentanyl überprüft werden. Wenn die Profis für den Konsum aber nicht bestraft werden, wofür dann die Tests?

Die MLB will eine andere Drogenpolitik verfolgen: Keine Strafen, sondern Therapie. Demnach sollen sich Spieler künftig in Behandlung begeben, falls sie mit den genannten Stoffen erwischt werden. Erst wenn diese Auflagen nicht erfüllt werden, drohen Strafen.

"Es ist unsere kollektive Hoffnung, dass diese Vereinbarung dazu beiträgt, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Risiken und Gefahren von Opioiden zu schärfen und einen positiven Beitrag zu einer nationalen Diskussion über dieses wichtige Thema zu leisten", wird Dan Halem, Vize-Chef der MLB in einer Mitteilung zitiert.

Gelobt wird die Entscheidung der MLB unter anderem vom Weißen Haus. "Millionen von Amerikanern haben Probleme mit Drogenmissbrauch und benötigen Hilfe", wird Jim Carroll vom Büro der Nationalen Drogenkontrolle in der MLB-Mitteilung zitiert: "Wir begrüßen die Bemühungen der Major League Baseball als auch der Major League Baseball Players Association, Behandlungen Vorrang zu geben vor Bestrafungen." Er sprach von einer "historischen Vereinbarung".

Toter Pitcher hatte Opiodide und Alkohol im Blut

Ein Grund für den Vorstoß der Liga ist der Tod von Tyler Skaggs. Der Pitcher der Los Angeles Angels war Anfang Juli gestorben, beim 27-Jährigen wurde ein Mix aus Alkohol und den Schmerzmitteln Fentanyl und Oxycodon nachgewiesen. Daraufhin begannen die Gespräche über die Drogenpolitik in der MLB.

"Ich bin dankbar, dass die Spielervereinigung und die MLB in der Lage waren, ein ernsthaftes Problem unseres Landes anzugehen und zum Wohle unserer Spieler zusammenzuarbeiten", sagte Billy Eppler, Generaldirektor der Angels, laut "New York Times": "Das zeigt eine menschliche Note."

Die Sucht nach Schmerzmitteln wie Fentanyl und Oxycontin ist ein großes Problem in den USA. Die Opioid-Krise soll für rund 400.000 Tote verantwortlich sein. Sie betrifft alle Altersgruppen und soziale Schichten. Lange Zeit wurde die Suchtgefahr von verschreibungspflichtigen Opioiden kleingeredet. Der Zugang zu den Schmerzmitteln ist relativ leicht: Die Menschen kommen über ihren Arzt zunächst völlig legal an die Tabletten und gleiten dann vielfach in die Sucht ab. Fentanyl gilt als 30 bis 50 Mal so stark wie Heroin.

Wegen der Opioid-Krise ließ US-Präsident Donald Trump 2017 einen nationalen Gesundheitsnotstand ausrufen. Es handele sich um die schlimmste Drogenkrise in der amerikanischen Geschichte, sagte Trump damals.

Pitcher Skaggs war eines von vielen Opfern der Drogenkrise. In der MLB hat das nun für ein Umdenken gesorgt. In den Saisons 2020 und 2021 soll es für die Teams verpflichtende Informationsprogramme zum Thema Drogen geben.