Basketball-Allstar Anthony Davis steht nach übereinstimmenden Medienberichten kurz vor einem Wechsel zu den Los Angeles Lakers. Demnach haben der 16-fache Meister der nordamerikanischen Basketball-Profiliga und der Center der New Orleans Pelicans eine entsprechende Vereinbarung erzielt. Der Sportsender "ESPN" hatte zuerst darüber berichtet.

Davis hatte bereits in der vergangenen Saison mehrfach den Wunsch geäußert, die Pelicans zu verlassen. Mit New Orleans hatte der 26-Jährige den Einzug in die Playoffs ebenso verpasst wie die Los Angeles Lakers im ersten Jahr mit Superstar Lebron James. Nun bekommt "King James" wohl Verstärkung.

Der 2,08 Meter große Davis erzielte in der abgelaufenen Saison im Schnitt 25,9 Punkte und 12 Rebounds.

Im Tausch gegen den Center sollen Lonzo Ball, Brandon Ingram und Josh Hart von Kalifornien nach New Orleans wechseln. Zudem treten die Lakers drei Erstrunden-Draft-Picks an die Pelicans ab.