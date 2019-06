NBA-Draft Pelicans sichern sich Toptalent Williamson

Viel Bewegung in New Orleans: Nur wenige Tage nachdem Starspieler Anthony Davis seinen Wechsel zu den Los Angeles Lakers bekanntgab, bekommt die Franchise ein neues Gesicht: Zion Williamson. Die Pelicans wählten das Supertalent bei der jährlichen Rekrutierung der neuen NBA-Spieler an erster Stelle.

Dass Williamson in New Orleans landen würde, stand im Grunde fest, als klar wurde, in welcher Reihenfolge die Teams wählen dürfen. Schon bei seinen Einsätzen für das College-Team Duke, bei denen er in der vergangenen Serie im Schnitt 22,6 Punkte erzielt hatte, sorgte der 18-Jährige für einen regelrechten Hype. Als der 129 Kilogramm schwere Forward sich verletzte, weil sein Schuh der Wucht seines Spiels nicht standhielt, fiel sogar die Nike-Aktie.

An zweiter Stelle des Draft sicherten sich die Memphis Grizzlies Ja Morant. Die New York Knicks wählten an dritter Position Williamsons Teamkollegen RJ Barrett.

Alle Erstrundenpicks im Überblick:

Der deutsche Spieler Joshua Obiesie von Bundesligist Würzburg wurde bei der Talenteziehung in New York nicht ausgewählt. Im Vorjahr waren die Deutschen Moritz Wagner und Isaac Bonga von den Los Angeles Lakers gepickt worden.