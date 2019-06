NBA-Star Kawhi Leonard hat die Toronto Raptors zum 105:92-Sieg bei den Golden State Warriors geführt. In der Best-of-Seven-Serie steht es damit 3:1 für die kanadische Mannschaft, die nur noch einen Sieg zur ersten Meisterschaft der Teamgeschichte braucht. Spiel fünf findet in Toronto statt.

In der ersten Halbzeit zahlte sich beim amtierenden Meister Golden State noch die Rückkehr des wiedergenesenen Klay Thompson aus. Doch im Verlauf der Partie nahm die Qualität der Würfe der Warriors, die als dreifacher Meister in den vergangenen vier Jahren als Favorit in die Finalserie gegangen waren, ab. Vor allem Stephen Curry, der im dritten Spiel noch 47 Punkte erzielte, konnte dem Spiel in dieser Phase nicht die nötigen Impulse geben.

Die Raptors hingegen kamen nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser in die Partie, angeführt vom 27-jährigen Leonard. Der Small Forward erzielte 36 Punkte, davon allein 17 im dritten Viertel, in dem die Raptors davonzogen. Zusammen mit seinen zwölf Rebounds erzielte er ein Double-Double. Ein Double-Double schafft ein Spieler, wenn er in zwei von fünf Kategorien (Punkte, Rebounds, Assists, Steals und Blocks) mindestens zehn Zähler erreicht.

Vor heimischen Kulisse könnte Toronto in der Nacht zum Dienstag den Premieren-Titel für das Team erzielen. Sie wären damit der erste NBA-Meister aus Kanada.

"Wir fahren nach Hause und die Leute in Toronto werden durchdrehen", sagte Raptors-Trainer Nick Nurse. "Wir haben nie wirklich über den Stand in der Serie gesprochen und wir wissen, wie hart wir spielen müssen, um sie zu schlagen."

Golden State müsste nun dreimal nacheinander gewinnen, um die Serie noch zu drehen. Das ist in der Geschichte der Liga erst einer Mannschaft gelungen. Die Cleveland Cavaliers gewannen 2016 nach einem 1:3-Rückstand den Titel - gegen die Warriors.