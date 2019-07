In dieser Transferperiode wurde die NBA komplett umgekrempelt. Acht Stunden nach Beginn am 1. Juli hatten mehr Allstars das Team gewechselt, als an einer Hand abzählbar sind - Deals im Wert von mehr als drei Milliarden US-Dollar wurden beschlossen, neue Titelkandidaten entstanden. Bis der wichtigste Domino-Stein fiel, dauerte es noch ein paar Tage länger. Kawhi Leonard, wertvollster Spieler (MVP) der NBA-Finals, hielt die Zukunft gleich dreier Teams in seinen riesigen Händen.

Sein bisheriges Team, die Toronto Raptors, hatte Leonard zum ersten kanadischen NBA-Champion gemacht. Die beiden Teams aus seiner Heimat Los Angeles, die Lakers und die Clippers, wollten ihn unbedingt abwerben. Das sportliche Argument der Lakers war das bereits bestehende Star-Duo aus LeBron James und Anthony Davis. Für die Clippers sprach ein breiter, ausbalancierter Kader und Doc Rivers, einer der angesehensten Trainer der Liga.

Den Zuschlag erhielten die Clippers, die für Leonards Verpflichtung einen historischen hohen Preis bezahlten. Der 28-Jährige bestand nämlich auf eine Partnerschaft mit dem Flügelspieler Paul George von Oklahoma City Thunder. Um Leonards Bedingung zu erfüllen, gaben die Clippers zwei Spieler und fünf Erstrundendraftpicks an Oklahoma City ab.

Nachbeben in Kalifornien

Die Kunde von Leonards und Georges Verpflichtungen erschütterte die NBA, zahlreiche Profis und Experten verfassten ihre Fassungslosigkeit in Tweets.

Kawhi and PG had the NBA world in shock. pic.twitter.com/HJYyO3JnO6 — NBA on TNT (@NBAonTNT) 6. Juli 2019

Die Lakers hatten alle Hoffnungen darauf gesetzt, Leonard zu bekommen. Sie hatten viele interessante vertragslose Profis nicht beachtet und die Entscheidung ihres Wunschspielers abgewartet. Ganz unvorbereitet auf eine Absage waren sie aber nicht, wie sich zeigte, nachdem der 28-Jährige sich für den Stadtrivalen entschieden hatte. Zunächst zogen die Lakers Leonards Ex-Teamkollegen Danny Green an Land, kurz darauf Star-Center DeMarcus Cousins von den Golden State Warriors. Hinzu kamen mehrere wichtige Ergänzungsspieler.

Die Clippers füllten ihren Kader ebenfalls auf, sodass neben den Superstars Leonard und George auf jeder Position verlässliche Spieler zur Verfügung stehen - allen voran Defensiv-Spezialist Patrick Beverley und Lou Williams, der beste Bankspieler der vergangenen beiden Saisons.

Das größtmögliche Gefälle

Die Rivalität der beiden Teams in Los Angeles ist - historisch betrachtet - extrem einseitig. Auf der einen Seite stehen die Lakers mit 16 Meisterschaften. Für das Team spielten Superstars wie Magic Johnson und Kobe Bryant. Die Lakers verkörpern Hollywood, Stammgäste in der ersten Reihe sind Jack Nicholson und Denzel Washington.

Auf der anderen Seite stehen die Clippers, die in ihrem 49-jährigen Bestehen nur 14-mal überhaupt die Playoffs erreicht haben - seltener als die Lakers den Titel gewannen. Jahrzehntelang war das Team eine Lachnummer.

Das änderte sich 2009 mit der Ankunft Blake Griffins. Dem athletischen Forward wurde zwei Jahre später Spielmacher Chris Paul an die Seite gestellt. Außerdem kaufte Steve Ballmer, Ex-Geschäftsführer von Microsoft, die Franchise und schuf eine neue Kultur. Er finanzierte neue Trainingseinrichtungen und baute die Marke neu auf. Was folgte, war die erfolgreichste Ära der Clippers-Geschichte.

Das Team erreichte sechsmal in Folge die Playoffs, spätestens in der zweiten Runde war aber immer Schluss. Währenddessen erlebten die Lakers ihrerseits eine Dürreperiode: Nach Bryants Achillessehnenriss 2013 zerbrach das Titelteam von 2009 und 2010 - seitdem warten die Lakers auf eine Playoff-Teilnahme. Das Kräfteverhältnis in Los Angeles ist gekippt.

Wer hat aktuell die Nase vorn?

Vor einem Jahr gelang den Lakers schließlich die Verpflichtung von LeBron James, dem besten Spieler seiner Generation. Die Erwartungen waren riesig, doch die Saison verlief desaströs. Dem Kader fehlte es an Erfahrung und Treffsicherheit aus der Distanz. Verletzungen kamen hinzu, die Spielzeit endete mit mehr Niederlagen als Siegen. Beim anderen L.A.-Team lief es besser - trotz der Abgänge von Paul, Griffin und DeAndre Jordan. Mit einem mittelmäßigen Kader kämpfte sich die Mannschaft vergangene Saison bis in die Playoffs. In Runde eins war allerdings Schluss.

Nun sind beide Teams Titelkandidaten für die nächste Spielzeit. Außerhalb von L.A. findet sich kein Team mit solch starken Star-Duos.

Steve Marcus / AP Anthony Davis (rechts) ist womöglich der beste Mitspieler in LeBron James' Karriere

Die Kombination aus James, Davis und Cousins ist körperlich imposant und extrem talentiert, wenngleich verletzungsanfällig. Die große Stärke der Clippers ist die Verteidigung. George war vergangene Saison für den Defensiv-Award nominiert - Leonard hat diesen bereits zweimal (2015 und 2016) gewonnen. Doch auch die Clippers-Stars haben eine Verletzungshistorie.

Ein Favorit ist kaum auszumachen. Zu viele Variablen, zu wenig hat man bisher von beiden Teams in ihren neuen Konstellationen gesehen. Beide Mannschaften werden sich eingewöhnen müssen. Wer in der kommenden Saison das beste Team in L.A. sein wird, war noch nie so offen.