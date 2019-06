NBA Finals Warriors siegen in Toronto, Coach Kerr äußert sich zu Massaker in Virginia Beach

Nach einer Niederlage zum Auftakt der NBA-Finals konnten die Golden State Warriors mit einem Sieg in Toronto die Best-of-Seven-Serie ausgleichen. Mit einem Dreier kurz vor Schluss besiegelte Andre Iguodala den 109:104 (54:59)-Sieg des Titelverteidigers.

Toronto kam gut in die Partie und ging mit einer Führung von fünf Punkten in die Pause. Raptors-Starspieler Kawhi Leonard zeigte sich erneut in starker Form, erzielte den ersten Korb der Partie und stand am Ende mit 34 Punkten und 14 Rebounds da. Es reichte jedoch nicht, da die "Splash Brothers" Klay Thompson (25 Punkte) und Stephen Curry (23 Punkte) zu treffsicher waren und durch Draymond Green (17 Punkte/10 Rebounds) und DeMarcus Cousins (11 Punkte/10 Rebounds), die jeweils ein Double-Double erreichten, starke Unterstützung hatten.

Der verletzte Warriors-Superstar Kevin Durant konnte seinem Team weiterhin nicht auf dem Court helfen, unterstützte es jedoch im Duell der prominenten Zuschauer. Nach der Partie übte er sich gemeinsam mit Teamkollege Thompson im Trash-Talk mit Drake, erfolgreicher Rapper und Raptors-Superfan, den sie schon einmal auf das dritte Spiel am Mittwoch bei den Warriors einstimmten.

“See you in the bay Aubrey, you weren’t talking tonight were you? Bum ass” - Klay to Drake. (via @jdumasreports) pic.twitter.com/DGVhvueCea — House of Highlights (@HoHighlights) 3. Juni 2019

Ein ernsteres Anliegen trieb Golden-State-Coach Steven Kerr um. Vor und nach dem Spiel erschien er zu den Presskonferenzen in einem schwarzen "Vote For Our Lives"-Shirt. Damit wolle er an das Massaker in Virginia Beach erinnern, sagte Kerr, wo am Freitag ein Schütze zwölf Menschen getötet hatte. Der Täter hatte seine Waffe zuvor auf legalem Weg erworben.

"Das Shirt ist eine Erinnerung daran, dass es der einzige Weg aus dieser Misere ist, Menschen zu wählen, die für Veränderungen im Waffengesetz unseres Landes sorgen", sagte der 53 Jahre alte Trainer. Der jungen Generation, die sich politisch engagiert und zu Hunderttausenden zu Veranstaltungen wie "March for Our Lives" zusammenschließt, sprach er seine Unterstützung aus.

Neil Davidson / AP Steve Kerr, Trainer der Golden State Warriors, mit einem "Vote for our Lives"-Shirt

Kerr ist als Trainer mit politischer Haltung bekannt. Mit seinem Team hat er trotz dreier Meisterschaften in den vergangenen vier Jahren nur einmal den obligatorischen Besuch im Weißen Haus angetreten: 2015, während der Präsidentschaft Barack Obamas, der in Toronto ebenfalls in der Halle war. Bei den zwei vergangenen Titelgewinnen hatten die Warriors ein Treffen mit Präsident Donald Trump ausgeschlagen, woraufhin das Weiße Haus die Einladung zurückgezogen hatte.