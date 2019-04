NBA-Playoff-Vorschau Warriors dominieren im Westen, alles offen im Osten

Welche Mannschaft aus der Eastern Conference erreicht das NBA-Finale? In den vergangenen acht Jahren war diese Frage leicht zu beantworten: Die Mannschaft, in der LeBron James spielt. Doch nach seinen Stationen in Miami und Cleveland ist der "King" in den Westen gewechselt. Mit den Los Angeles Lakers hat er die Playoffs verpasst.

Gleich drei Teams machen sich deshalb berechtigte Hoffnungen, den Platz in den Finals einzunehmen: Die Milwaukee Bucks, Toronto Raptors und Philadelphia 76ers. Auch Rekordmeister Boston Celtics träumt von einem weiteren Titel. Lesen Sie in der Fotostrecke, wie die Chancen der Mannschaften stehen.

Absoluter Top-Favorit auf die Meisterschaft sind die Golden State Warriors. Der Titelverteidiger kann seine dritte Larry O'Brien-Trophäe hintereinander und die vierte in fünf Jahren gewinnen. Für ihre Verhältnisse war die Saison der Warriors aber durchwachsen. Darauf lauert die Konkurrenz. Bereits in der zweiten Runde könnte es zum spektakulären Duell mit den Houston Rockets kommen. Wie die Chancen der West-Teams stehen, können Sie in dieser Fotostrecke nachlesen.