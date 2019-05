NBA-Playoffs Stephen Curry trifft erst nichts - und dann alles

An dieses Spiel wird sich Stephen Curry wohl noch lange erinnern. Der Point Guard der Golden State Warriors führte sein Team mit 33 Punkten zu einem 118:113-Sieg gegen die Houston Rockets. Damit haben sich die Warriors in der Best-of-seven-Serie 4:2 durchgesetzt und sind zum fünften Mal in Folge in die Western Conference Finals eingezogen. Sollten sie sich auch dort durchsetzen, hätten sie in den NBA-Finals die Chance auf ihren fünften Meistertitel in den vergangenen sechs Jahren.

Dass Curry die meisten Punkte für seine Mannschaft erzielt, ist nicht ungewöhnlich. 2015 und 2016 war er zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt worden. Trotzdem war das sechste Spiel gegen die Rockets für den 31-Jährigen etwas Besonderes. Denn in der ersten Hälfte traf er keinen Wurf. Curry erzielte all seine Punkte nach der Halbzeitpause, 23 davon im vierten Viertel, 16 in den letzten fünf Minuten.

"Er war unsichtbar und hat Fehler gemacht. Dann kam er zurück und hat eines seiner besten Spiele abgeliefert", sagte Warriors-Trainer Steve Kerr. Auch Superstar LeBron James lobte die Leistung des amtierenden Meisters über die sozialen Medien.

NEVER underestimate the heart of a Champion‼️‼️ — LeBron James (@KingJames) 11. Mai 2019

Currys Galaauftritt in der entscheidenden Phase der Partie war wichtig für die Warriors, weil mit Kevin Durant der überragende Spieler der bisherigen Playoffs für unbestimmte Zeit verletzt ausfällt. Auch Curry war angeschlagen, nachdem er sich im zweiten Spiel der Serie gegen die Rockets den Finger ausgekugelt hatte.

In den Western Conference Finals treffen die Warriors entweder auf die Portland Trail Blazers oder die Denver Nuggets. In der Best-of-seven-Serie der Teams steht es 3:3. Das entscheidende siebte Spiel findet am Sonntagabend statt (21.30 Uhr deutscher Zeit, Stream: Dazn). Auch im Osten kommt es zu einem siebten Spiel zwischen den Philadelphia 76ers und den Toronto Raptors. Der Sieger bekommt es in den Eastern Conference Finals mit den Milwaukee Bucks zu tun.