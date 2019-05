Sieg gegen Milwaukee Toronto spielt erstmals um den NBA-Titel

Die Toronto Raptors haben zum ersten Mal das Finale der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA erreicht. Das Team um Superstar Kawhi Leonard setzte sich im sechsten Spiel 100:94 gegen die Milwaukee Bucks durch und entschied die Best-of-Seven-Serie damit für sich. Leonard war mit 27 Punkten und 17 Rebounds bester Scorer seines Teams.

"Ich habe einfach von Spielzug zu Spielzug geschaut. Wir haben das ganze Spiel gekämpft", sagte Leonard. Toronto lag im dritten Viertel zwischenzeitlich mit 15 Punkten zurück, doch Leonard, der erst im vergangenen Jahr in die kanadische Metropole wechselte, führte sein Team zum Sieg. Bucks-Star Giannis Antetokounmpo beendete die Partie mit 21 Zählern und elf Rebounds.

Toronto erreichte erstmals in der 24-jährigen Vereinsgeschichte das Finale. Dort trifft das Team auf die Golden State Warriors. Der Titelverteidiger hatte sich in seiner Serie ohne Probleme gegen die Portland Trail Blazers durchgesetzt. Die erste Final-Begegnung findet am kommenden Freitag (3 Uhr MESZ) statt.