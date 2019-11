Head Coaches in der NFL Die jungen Chefs mit den alten Assistenten

Im NFL-Spiel der San Francisco 49ers gegen die Green Bay Packers am Sonntagabend ging es nicht darum, wer die weitesten Pässe wirft oder die meisten Touchdowns erzielt.

Es ging um die jungen Trainer - welcher ist der bessere? Kyle Shanahan (49ers), 39 Jahre alt, oder Matt LaFleur (Packers), 40?

Diese Frage wurde klar beantwortet: Mit 37:8 fegten die kalifornischen Gäste das Team Green Bay aus dem heimischen Stadion. Shanahan ist der große Sieger. "Wir wurden ausgecoached und an die Wand gespielt", sagte LaFleur anschließend.

LaFleur und Shanahan stehen für einen Wandel in der NFL. Die Liga setzt in Sachen Trainer auf die Jugend. Seit der 33-jährige Sean McVay die Rams in der vergangenen Saison in den Super Bowl führte, sind viele Teams heißer auf einen vergleichsweise jungen Cheftrainer als je zuvor.

Ob Matt Nagy bei den Bears, Mike Vrabel in Houston, Matt Patricia in Detroit: Sie alle sind noch unter 45. Allerdings haben nicht alle jungen Trainer Erfolg: Adam Gase erlebt eine Bruchlandung mit den Jets und Zac Taylor hat als erster Trainer in der Geschichte der Cincinnati Bengals die ersten elf Saisonspiele in Folge verloren.

Die alten Defense-Hasen im Hintergrund

Viele der neuen Trainer haben Veteranen als Defensive Coordinator: Doug Pederson, zwar schon 51, aber erst seit 2016 Head Coach, kann sich für die Defensive auf Jim Schwartz verlassen, der selbst schon fünf Jahre lang Head Coach der Detroit Lions war. Das Duo hat Erfolg: 2017 gewannen sie mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl.

Pedersen sagt offen, dass er sich aus Schwartz' Arbeit raushält: "Ich erwarte von ihm nicht, dass er rüberkommt und Vorschläge für die Offensive macht, egal, ob in Bezug auf Spieler oder Spielzüge, also überlasse ich die Defensive umgekehrt ihm."

In Arizona arbeitet mit Vance Joseph ebenfalls ein Defensive Coordinator, der zuvor schon Head Coach war. Und Chuck Pagano, der die Indianapolis Colts als Head Coach immerhin ins AFC-Championship-Game führte, ist nun Defense Coordinator bei den Denver Broncos.

Ein Neustart für Rodgers

Ein Rookie auf der Head-Coach-Position, ein Veteran als Spezialtrainer - diese Paarung hat sich auch wegen des Erfolgs der Rams durchgesetzt. Als Head Coach McVay sich 2017 während eines Prime-Time-Spiels lieber mit seinem Tablet beschäftigte statt mit seiner Defense auf dem Platz, löste das Irritationen aus. Dabei hatte sich der 31-Jährige einfach auf seinen 39 Jahre älteren Defensive Coordinator Wade Phillips verlassen.

Als die Packers sich 2018 nach 13 Saisons von Mike McCarthy trennten, behielten sie Defense Coordinator Mike Pettine, der zuvor bereits Head Coach der Cleveland Browns war. Dies lässt Matt LaFleur den Raum und die Möglichkeit, sich ganz der Offense und der angeknacksten Psyche von Star-Quarterback Aaron Rodgers zu widmen.

Die Beziehung zwischen Rodgers und seinem Ex-Trainer McCarthy soll dem Vernehmen nach nie herzlich gewesen sein, aber am Ende glich sie einem Rosenkrieg. Auch wenn sich Rodgers heute diplomatisch ausdrückt: "Du spürst den Verlust eines Spielsystems und den Verlust einer Freundschaft, wenn Du so lange mit jemand zusammengearbeitet hast wie Mike und ich. Das Ganze war wie ein Neustart."

Run auf die jungen Offensiv-Coaches

Ein Neustart, der immer besser zu funktionieren scheint: Als die Packers vor wenigen Wochen den Oakland Raiders eine vernichtende Niederlage zufügten, sagte Rodgers am Spielfeldrand zu seinem Trainer: "Ich will heute fünf Touchdown-Pässe." Dieser antwortete: "Das ist ein Ziel. Ich will sechs." Am Ende warf Rodgers tatsächlich sechs.

Aaron Rodgers calling his shot against the Raiders



“I want five today”



LaFleur: “I want six”



Rodgers finished with 6 TDs. pic.twitter.com/cjPbP87TMZ — Joe Kipp (@JuhKipp) October 23, 2019

Der Trend zu jüngeren, Offense-orientierten Trainern dürfte sich fortsetzen: Erstens stärken sie die Attraktivität der eigenen Franchise, denn spektakuläre Offensiv-Aktionen werden nun einmal von den meisten Fans mehr geliebt. Auch die Liga bemüht sich seit Jahren darum, mit kleinen Regel-Anpassungen für mehr Punkte zu sorgen - und die Anzahl der Spiele, die 10:3 oder ähnlich ausgehen, möglichst gering zu halten.

Außerdem können die Organisationen die Talente kaum in den Spezialdisziplinen verstecken: Hat man einen brillanten Offensive Coordinator mit einer exzellenten Arbeitsbeziehung zum Quarterback, wird früher oder später ein anderes Team diesem Trainer eine Head-Coach-Position anbieten.

Shanahan wurde nach dem Super-Bowl-Auftritt der Falcons Head Coach der 49ers. McVay machte aus den personell nicht eben spitzenmäßig besetzten Washington Redskins als Offensive Coordinator innerhalb von zwei Saisons die drittbesten Angriffsreihe der Liga, gemessen nach Yards pro Spiel. Der Lohn war das Head-Coach-Angebot der Rams.

Am Motto, wonach die Offense Spiele gewinnt, aber die Verteidigung die Meisterschaft, ist trotzdem immer noch etwas dran. Auch am Sonntag war es vor allem die dominante Defense der 49ers, die den Packers jede Luft zum Atmen nahm. Aus Sicht der Teams dürfte es auf absehbare Zeit dennoch attraktiver sein, einen eher jüngeren, risikobereiten Head Coach zu haben, der die Spielzüge seiner Offense selbst ansagt.

Bei Bedarf kann man ihm immer noch einen Defense-Veteranen zur Seite stellen.