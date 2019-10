"College-Football ist spektakulärer und traditionsreicher", sagt SPIEGEL-Autor Andrej Reisin

American Football kann eine der aufregendsten Sportarten der Welt sein. Es sei denn, das Spiel endet 10:3 wie beim Sieg der Green Bay Packers bei den Chicago Bears zur Eröffnung der NFL-Saison. Einen mageren Touchdown bekamen die Zuschauer zu sehen. Dass ein Spiel so hoch ausgeht wie beim 55:40-Sieg der Tampa Bay Buccaneers bei den Los Angeles Rams, ist die absolute Ausnahme.

Doch wie wäre es in einer Football-Welt, in der solche Ergebnisse die Regel sind? Herzlich willkommen am College.

34:35, 41:38, 30:36 - so lauten hier die Ergebnisse in Spitzenspielen. College-Football bietet alles, was auch die besten NFL-Spiele auszeichnet: Spektakuläre Athletik und Spannung bis zum Schluss - im Regelfall bloß mit deutlich mehr Punkten.

Das liegt vor allem daran, dass andere Regeln als bei den Profis gelten, die das angreifende Team begünstigen. So muss etwa ein Passempfänger nach dem Fang nur einen Fuß statt zwei innerhalb des Spielfeldes auf den Boden bringen, damit der Catch zählt.

Farben mit Geschichte

Abseits des Regelwerks macht die lange Tradition den College-Football interessanter als die NFL, immerhin ist Football als eigenständige Sportart an den amerikanischen Universitäten entstanden. Teilweise Spielen die Teams bereits seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, an denselben Spielstätten wie damals. Klassisch sind daher auch die Farben. Die Mannschaft der katholischen Notre Dame University spielt etwa mit goldenen Helmen, die in Anlehnung an die goldene Kuppel des Hauptgebäudes an jedem Freitagabend von Studenten neu lackiert werden.

John Mersits/ ZUMA Press/ imago images Vor den Spielen wird am College die Alma Mater gesungen, die Universitätshymne

Und die Trikots sind erst der Anfang: Marschkapellen, Fangesänge und organisierte Gästefans sorgen für noch mehr Stimmung. Dass es am College im Gegensatz zur NFL Auswärtsfahrten gibt, hat historische Gründe: Im Profibereich sind meistens die Distanzen zu groß für mitreisende Fans, während College-Teams den Großteil ihrer Spiele in regionalen Divisionen und Ligen bestreiten.

Wer in Alabama lebt, einem Südstaat ohne Profi-Team in einer der vier großen US-Sportarten, hat die Wahl zwischen Alabama Crimson Tide und den Auburn Tigers. Dazwischen gibt es nichts. Im Jahr 1907 eskalierte der Wettstreit dermaßen, dass der "Iron Bowl", wie das Derby genannt wird, anschließend bis 1948 nicht mehr ausgetragen wurde. Seitdem findet das Spiel wieder statt, und jedes Mal Alabama befindet sich im Ausnahmezustand. Solche Leidenschaft ist nur am College zu finden.

"In der NFL ist der Wettbewerb ausgeglichener als am College", sagt SPIEGEL-Redakteur Martin Vornweg-Brückner

Ein Spiel wie Texas A&M gegen die Arkansas Razorbacks am vergangenen Wochenende zeigt in perfekter Art und Weise, warum College-Football ganz wunderbar sein kann: 50.000 Zuschauer in Arlington, prächtige Stimmung, hohes Niveau und Spannung bis zum Schluss. Trotzdem: Die NFL macht mehr Spaß, und das hat mehrere Gründe.

Zunächst braucht man ein wenig Glück, um auf College-Football-Spiele mit zuvor beschriebenen Charakteristika zu stoßen. Meistens herrscht krasses Ungleichgewicht und die Siege der Favoriten sind bloß Formsache. Ein paar Ergebnisse vom Wochenende: Florida besiegt Towson 38:0, Iowa gewinnt 48:3 gegen MT und Michigan sogar 52:0 gegen Rutgers. Wer sich an solch einseitigen Demonstrationen erfreut, der nimmt auch das Duell mit seinem kleinen, wehrlosen Neffen an der Tischtennisplatte ernst.

Was am College fehlt, ist genau das, was die NFL auszeichnet: Balance. Die größten Talente sammeln sich unter den Dächern der Football-Eliteschulen wie Clemson, Auburn und natürlich Alabama. So unübersichtlich der Aufbau der College-Ligen für Außenstehende ist, so vorhersehbar zementiert scheint der Ausgang. Jahr für Jahr bestimmen die gleichen Teams das Geschehen. Alabama gehört seit fünf Jahren stets zu den vier besten Teams des Landes. Die Universität stellt die meisten aktiven NFL-Spieler und war mit zehn ausgewählten Spielern - davon drei in Runde eins - auch bei der diesjährigen Draft tonangebend.

Sportliche Substanz sorgt für Ausgeglichenheit

Natürlich gibt es auch in der NFL erwartbare Erfolge, doch Ergebnisse sind generell nur schwer vorherzusagen, außer die Gegner heißen New York Jets oder Miami Dolphins. Zum einen liegt das daran, dass die Talente durch die Draft gleichmäßiger auf die 32 Teams verteilt werden, zum anderen hat der Sport schlichtweg mehr Substanz als am College.

Fred Kfoury III/ Icon SMI/ imago images Videoanalysen am Spielfeldrand: Patriots-Quarterbacks Tom Brady studiert die Taktik des Gegners

Die wöchentliche Spielvorbereitung, die präzise Analyse von Stärken und Schwächen und der Matchplan fallen in der NFL schwerer ins Gewicht, als einfach die talentiertesten Spieler in seinen Reihen zu haben. In dieser Saison gewannen etwa die Oakland Raiders gegen die favorisierten Indianapolis Colts, so wie die verletzungsgeplagten Philadelphia Eagles bei den bis dahin ungeschlagenen Green Bay Packers. Solche Überraschungen beweisen Ausgeglichenheit und dass kein NFL-Team ohne Chance gegen ein anderes ist, bloß weil es den schwächeren Kader hat.

Kritiker werden an dieser Stelle auf die Dominanz der New England Patriots hinweisen. Drei der vergangenen fünf Titel gingen an das Team um Quarterback Tom Brady und Cheftrainer Bill Belichick, doch auf dem Papier finden sich fünf bis zehn andere Teams, die nominell besser besetzt sind. Die Patriots gewinnen nicht, weil sie einen über Jahrzehnte gewachsenen Vorsprung ausnutzen - sie gewinnen, weil sie unter gleichen Voraussetzungen besser sind.