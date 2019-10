Jimmy Garoppolo und Jacoby Brissett Die hohe Schule der Quarterbacks

Als Quarterback Andrew Luck kurz vor Saisonbeginn sein Karriereende verkündete, waren die Fans der Indianapolis Colts entsetzt. Wer sollte ihren wichtigsten Spieler ersetzen? Der bei den New York Giants in Ungnade gefallene Eli Manning? Der ewige Wandervogel Case Keenum?

Für das Management der Colts hingegen war sofort klar, dass für die Position kein neuer Spieler verpflichtet werden müsse. Die Rolle würde dem Mann zufallen, der Luck bereits 2017 vertreten hatte: Jacoby Brissett. Damals wurde Brissett nach nur einem Jahr als Tom Bradys Back-up bei den New England Patriots nach Indianapolis transferiert - und hatte kaum Zeit, überhaupt die Spielzüge zu lernen. Der Eindruck, den er in seiner Debütsaison mit vier Siegen und elf Niederlagen hinterließ, dürfte mit "mittelmäßig" noch höflich umschrieben sein.

Vergangenes Wochenende führte der 26-Jährige die Colts aber zu einem überraschenden 19:13-Sieg gegen die bis dahin ungeschlagenen Kansas City Chiefs um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes. Sein ehemaliger Mentor Tom Brady ist begeistert: "Schaut euch an, was Brissett gemacht hat", sagte er einem Radiosender, "fährt einfach zu den Chiefs und gewinnt das Spiel."

Jay Biggerstaff/ USA TODAY Sports Patrick Mahomes (l.) ist der wertvollste Spieler der Vorsaison - musste sich Brissett aber geschlagen geben

Weniger begeistert von Brissetts Erfolg ist vermutlich New Englands Cheftrainer Bill Belichick. "Einer, den die Patriots nicht hätten gehen lassen dürfen", titelte der "Boston Globe" und schrieb weiter: "Wetten, dass Bill Belichick diesen Trade rückgängig machen würde, wenn er könnte?"

Umgekehrt gibt sich Brissett bescheiden und sagt über sein Jahr bei den Patriots, dass es vor allem aus Lernen bestanden habe: "Du spielst für zwei der besten Leute, die der Sport zu bieten hat. Ich kann nur schwer in Worte fassen, was das bedeutet. Du entwickelst dich einfach jeden Tag weiter."

Damit hat Brissett nicht aufgehört, seit er in Indianapolis ist, im Gegenteil. "Er ist gedankenschneller, sauberer, seine Beinarbeit ist flinker", sagt Marcus Brady, der Quarterback-Coach der Colts. "Am Anfang schwimmst du in Neuigkeiten und versuchst nur, deinen Kopf über Wasser zu halten", erzählt Brissetts jetziger Ersatzmann Brian Hoyer. "Wenn du wie Tom Brady seit 20 Jahren im selben System spielst, kannst du dich auf ganz andere Dinge konzentrieren. Am Anfang denkst du mehr nach, als dass du wirklich das Spiel spielst." Über diesen Anfang ist Brissett längst hinaus. "Er zuckt nicht zusammen", so Manager Chris Ballard, "so viel weiß ich über ihn. Er muss nicht Andrew Luck sein, sondern einfach Jacoby Brissett."

"Jimmy G" und Brady sind diese Saison noch unbesiegt

Noch besser steht Jimmy Garoppolo mit den San Francisco 49ers da: Als einziges Team, das neben den Patriots noch ungeschlagen ist, gelten die Goldhelme wieder als Playoff- wenn nicht gar Titelkandidaten. Vier Siege zu Saisonbeginn gelangen zuletzt 1990. Am vergangenen Spieltag waren die Cleveland Browns zu Gast, die mit einem großen Hype in die Saison gestartet waren. San Francisco gewann 31:3, es war ein Klassenunterschied.

Thearon W. Henderson/AFP Gegen die Browns kam Garoppolo bei 181 Yards auf zwei Touchdowns und verlor den Ball nur einmal

Auch Jimmy Garoppolo hat seine NFL-Karriere als Bradys Back-up begonnen: Fast vier Jahre stand er im Kader der Patriots und gewann dabei zwei Super Bowls. Über seine Zeit in New England sagt er: "Bill Belichicks Vorbereitung ist einfach unglaublich beeindruckend. Und Tom Brady war ein großartiger Mentor, er hat mir auf und jenseits des Platzes geholfen. Von ihm habe ich gelernt, wie man sich als professioneller Football-Spieler verhält. Diese Jungs haben ihre sechs Ringe nicht umsonst."

Bei seiner Ankunft in San Francisco während der Saison 2017/2018 löste Garoppolo mit seinen starken Leistungen auf Anhieb eine riesige Euphorie aus, die in der Spielzeit darauf ausgebremst wurde. Im dritten Spiel zog sich Garoppolo einen Kreuzbandriss zu und fiel für den Rest der Saison aus.

Sobald er den "Rost aus den Gliedern geschüttelt" habe, könnte sich seine Leistung in diesem Jahr also noch deutlich steigern, sagt er Garoppolo. Aktuell hat die Offensive der 49ers jedoch ein paar andere Baustellen: Nach dem Wadenbeinbruch des linken Tackles Joe Staley vor vier Wochen verletzte sich gegen die Browns auch der rechte Tackle Mike McGlinchey, weshalb Garoppolo nun auf beiden Seiten von Ersatzspielern beschützt wird. Hinzu kommt der Ausfall des Fullbacks Kyle Juszczyk.

Der Härtetest kommt bereits am Sonntag bei den Los Angeles Rams (22.05 Uhr Livestream: Dazn), denn diese haben mit Aaron Donald, Dante Fowler and Michael Brockers eine äußerst gefährliche Defense Line. Die Colts haben derweil spielfrei. Brissett kann es sich also vor dem Fernseher bequem machen, während der andere Brady-Sprössling versucht, in dessen Fußstapfen zu treten.