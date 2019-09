NFL Oakland-Star Brown bittet um seine Entlassung - und bekommt seinen Wunsch erfüllt

Die Oakland Raiders haben sich von ihrem Starspieler Antonio Brown getrennt. Das bestätigte der NFL-Klub am Samstag. Brown hatte vorher in einem Instagram-Post um die Entlassung gebeten.

Die Raiders hatten Brown zuvor wegen "teamschädigendem Verhalten" mit einer Geldstrafe von über 215.000 Dollar belegt. Durch die Vertragsstrafe erlosch auch die Garantie auf über 29 Millionen Dollar Gehalt für Brown. Der 31-Jährige erklärte daraufhin via ESPN, dass er "auf keinen Fall" für Oakland spielen werde. Auf Instagram legte er am Samstag nach: "Ich habe mein Leben lang daran gearbeitet zu beweisen, dass das System zu blind dafür ist, Talent wie meines zu erkennen. Ich bin auf niemanden wütend, aber ich bitte um die Freiheit, um allen zu beweisen, dass sie falsch liegen." Diesem Wunsch kamen die Raiders nach. Brown absolvierte kein NFL-Spiel für Oakland.

"Ich bin ein echter Mensch"

Brown veröffentlichte zudem den Mitschnitt eines Gesprächs mit Headcoach Jon Gruden, in dem sich beide emotional über die Situation austauschten. Gruden, der sich am Freitag noch zuversichtlich über einen Einsatz Browns im Auftaktspiel gegen Denver in der Nacht zu Dienstag geäußert hatte, bat seinen Star eindringlich, "einfach nur Football zu spielen" und auf Nebenschauplätze zu verzichten. Brown entgegnete: "Ich bin mehr als ein Footballer, ich bin ein echter Mensch. Hier geht es um mehr als Football."

The Raiders have released WR Antonio Brown from the team today. — Oakland Raiders (@Raiders) September 7, 2019

Frostbeulen, Helmbeschwerde und Gewaltandrohung

Brown war nach der abgelaufenen Saison wegen Unstimmigkeiten mit den Pittsburgh Steelers nach Kalifornien gewechselt. Aber auch in Oakland kam es immer wieder zu Irritationen. Unter anderem zog Brown sich in einer Kältekammer Frostbeulen an den Füßen zu und verpasste weite Teile der Saisonvorbereitung. Außerdem weigerte er sich über Wochen, seinen aus Sicherheitsgründen nicht mehr zugelassenen Helm gegen ein neues Modell einzutauschen, wieder blieb er dem Training fern. Zuletzt soll der Wide Receiver Oaklands General Manager Mike Mayock körperliche Gewalt angedroht haben. Laut dem Klub hatte Brown sich dafür am Freitag noch beim gesamten Team "emotional entschuldigt" - weswegen ein Rausschmiss kein Thema mehr zu sein schien.

Wie es für den 31-Jährigen weitergeht, ist offen. Brown könnte sich einem anderen NFL-Team anschließen. Es ist aber fraglich, welcher Klub den Skandal-Profi jetzt noch unter Vertrag nehmen würde.