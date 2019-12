Wenige Sekunden vor dem Ende des NFL-Spiels gegen die Jacksonville Jaguars warf Raiders-Quarterback Derek Carr einen Verzweiflungspass über das halbe Feld. Ein Touchdown fehlte den Raiders am vergangenen Sonntag, um das letzte Heimspiel des Teams in Oakland zu gewinnen.

Und der Ball erreichte tatsächlich die Endzone. Doch Widereceiver Keelan Doss wurde von einem Teamkollegen behindert, der Ball prallte vom Gesichtsgitter des Passempfängers auf den Boden - die Raiders verloren 16:20 (16:3), nachdem sie den Gegner zunächst dominiert und bis ins letzte Viertel mit zehn Punkten geführt hatten. Tragödien haben kein Happy End.

Nach dieser Saison ziehen die Raiders von Oakland nach Las Vegas, zwischen dem alten und dem neuen Stadion liegen mehr als acht Autostunden. Während die meisten Spieler mit nach Las Vegas ziehen werden, bedeutet der neue Franchise-Standort für viele Fans das Ende ihrer Stadionkarriere.

"Mehr Mittelfinger gesehen als zuvor in meinem Leben"

Nach dem verpassten Touchdown in der Schlusssekunde herrschte zunächst Totenstille. Bis sich die Wut der Fans entlud: Carr verließ unter Buhrufen das Feld; Bierbecher, Nachos und andere Wurfgeschosse flogen hinterher. Einige Fans weigerten sich, das Stadion zu verlassen, sie rissen Banner herunter oder betraten das Spielfeld. Die Security wurde irgendwann so nervös, dass Medienvertreter an der Arbeit gehindert und mehr oder weniger unsanft vom Spielfeld eskortiert wurden.

Jacksonvilles Quarterback Gardner Minshew, der 32 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Touchdown-Pass warf, machte die Sache mit seinen Aussagen nach der Partie nicht unbedingt besser. "Ich habe heute wahrscheinlich mehr ausgestreckte Mittelfinger gesehen als zuvor in meinem ganzen Leben", sagte er. "Sie hatten da wirklich eine gute Zeit - umso mehr Spaß hat es gemacht, es ihnen am Ende zu versauen."

Wirklich überraschend ist die Reaktion der Fans aber nicht. In den Blöcken 104, 105, 106 und 107 hinter einer der Endzonen standen zumeist geschminkte und kostümierte Zuschauer, die als "Black Hole" so berühmt wie berüchtigt waren. "Ich wurde mit Nägeln, Batterien und Bier beworfen", sagte der ehemalige Star-Tight-End und heutige TV-Kommentator Shannon Shape über seine Erfahrungen in Oakland. Im Gefängnis sei man "um einiges sicherer", als würde man vor dem schwarzen Loch als Gegenspieler auftauchen.

Fans in Lateinamerika - und der Hip-Hop-Szene

Die Mitglieder firmierten unter ihren Stadionnamen "The Violater", "Mr. Mack" oder "Run Run Jones" - und sind längst selbst Legenden. Die Maskierungen haben ihren Ursprung auch in einer lateinamerikanischen Fankultur, mit Tom Flores spielte zwischen 1960 und 1969 der erste NFL-Quarterback mit hispanischen Wurzeln bei den Raiders. Als Trainer wurde er zur absoluten Legende: Von 1979 bis 1987 trainierte er das Team und holte zweimal den Super Bowl. Bis heute haben die Raiders Fanklubs in ganz Lateinamerika.

D. Ross Cameron/AP Oaklands Quarterback Derek Carr spricht mit einem Fan aus dem "Black Hole"

Durch den zwischenzeitlichen Wechsel des Teams nach Los Angeles von 1982 bis 1994 wurden die Raiders zudem zum Team vieler Hip-Hop-Größen. Die N.W.A.-Mitglieder Ice Cube und Eazy-E trugen genauso die schwarzen Jacken und Mützen mit dem silbernen Piraten wie Ice-T, Tupac Shakur und die Latino-Rapper von Cypress Hill. Ice Cube ist bis heute Fan und kündigte an, dem Team auch in Las Vegas treu zu bleiben.

Preise in Las Vegas für viele Fans unbezahlbar

Doch das sehen bei weitem nicht alle Fans so. "The Violater", bürgerlich Wayne Mabry, wird den Umzug beispielsweise nicht mitmachen. "Ich kann mir die Preise schlicht nicht leisten", sagte er. Für das Stadion in Las Vegas mussten die Fans sogenannte Lizenzen erwerben, die überhaupt erst zum Kauf einer Dauerkarte berechtigen. Diese 30 Jahre laufenden Verträge kosteten zwischen 3900 und 75.000 US-Dollar (umgerechnet rund 3500 bis 67.000 Euro). Der Preis für die jeweilige Dauerkarte kommt noch dazu, ebenso die Fahrt- und Hotelkosten für einen Trip aus der Bay Area nach Las Vegas - für viele Fans ist das unbezahlbar.

Für das Team kann der Umzug aber zur Erfolgsgeschichte werden: Die neue Arena ersetzt eine marode Spielstätte in Oakland. In der Metropolregion Las Vegas wohnen 2,3 Millionen Menschen, die bislang nur ein NHL- und ein WNBA-Team zur Auswahl haben. Der Latino- und Working-Class-Faktor ist bei den zahlreichen Angestellten in der Hotel- und Dienstleistungsbranche der Stadt ebenfalls gegeben. Und nicht zuletzt werden sowohl die anreisenden Raiders- als auch die Fans gegnerischer Teams, die ein Vegas-Wochenende mit einem Spiel kombinieren, für ein volles Stadion sorgen. Doch das "Black Hole" von Oakland wird es in dieser Form wohl nie wieder geben.