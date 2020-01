NFL-Playoffs Patriots scheitern in der ersten Runde - Brady-Abschied möglich

In der nordamerikanischen Football-Liga NFL hat sich der Titelverteidiger bereits in der Wild-Card-Runde der Playoffs verabschiedet: Die New England Patriots verloren 13:20 gegen die Tennessee Titans. Die Niederlage könnte der letzte Auftritt von Tom Brady im Trikot der Patriots gewesen sein. Nach der ersten Playoff-Heimniederlage seit 2012 ist die Saison für den sechsmaligen Meister unerwartet früh beendet, der Vertrag des 42 Jahre alten Quarterbacks läuft nach der Spielzeit aus.

Brady blieb gegen die Titans unter seinen Möglichkeiten, brachte nur 20 seiner 37 Pässe zum Mitspieler. Auf der Gegenseite zeigte Tennessees Runningback Derrick Henry eine überragende Partie mit 182 Rushing Yards, einem Touchdown und dem spielentscheidenden First Down des Spiels. Die Titans treffen nun in den Divisional Playoffs auf die Baltimore Ravens.

"Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht, deswegen möchte ich nichts vorhersagen", sagte Brady nach der Partie. Es sei jedoch "ziemlich unwahrscheinlich", dass er seine Karriere nach der Niederlage beenden wird.

Ein Wechsel zu einem anderen Team wäre bemerkenswert: Seit seinem Profidebüt im Jahr 2000 für New England hat Brady ausschließlich für die Patriots gespielt. Kein Quarterback war in der Geschichte der Liga treuer und erfolgreicher. Er führte sein Team neunmal zum Super Bowl und holte dabei sechs Titel. Brady ist der erste Quarterback, der die Marke von 200 Siegen in der Regular Season erreichte. Er hat mehr Playoff-Spiele bestritten und gewonnen als jeder Spieler vor ihm.