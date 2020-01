Mit den an diesem Wochenende beginnenden NFL-Playoffs beginnt auch wieder das große Rätseln: Wer holt den Super Bowl? Welche Spieler prägen die Playoffs? Welches Team wir die große Überraschung? Und natürlich: Ist es das Ende der Dominanz der New England Patriots?

Vor der Wild Card Round (alle Spiele bei Ran und Dazn) haben die SPIEGEL-Autoren Henrik Bahlmann (hba), Marvin Rishi Krishan (mrk), Andrej Reisin (ajr) und Martin Vornweg-Brückner (mvb) ihre Prognosen für die wichtigsten Fragen der kommenden Wochen abgegeben.

Die Titelf avoriten

In der Regular Season dominierten in diesem Jahr unter anderem mit den San Francisco 49ers und den Baltimore Ravens Teams, die in den Playoffs der vergangenen Jahre keine Rolle spielten. Mit jungen Quarterbacks zogen sie direkt in die Divisional Round ein und gehen der Qualifikationsrunde aus dem Weg. Aber haben sie auch das Zeug zum Super Bowl Champion oder müssen sie sich auf dem Weg dorthin doch den älteren Spielern wie Drew Brees geschlagen geben?

Wer holt den Super Bowl? Die San Francisco 49ers sind in dieser Saison unheimlich ausgeglichen. Individuell stechen nur wenige Spieler heraus, einzig Tight End George Kittle schaffte es in den Positionsstatistiken unter die besten Zehn. Die große Stärke der 49ers ist die Defensive: Kein NFL-Team ließ in der bisherigen Saison weniger Yards nach Pässen zu. Spätestens der Sieg im wichtigen letzten Spiel der Regular Season bei den Seattle Seahawks hat bewiesen, dass mit den Niners zu rechnen sein wird. (hba) Vor einem Jahr starteten die Kansas City Chiefs als Team der Stunde in die Playoffs, scheiterten im Conference-Finale aber knapp am späteren Champion New England Patriots. Nun fliegen die Chiefs unter dem Radar, was wohl dem Erfolg der Ravens zu verdanken ist. Dabei hat Kansas City nach wie vor eine Top-10-Defensive, mit Andy Reid einen erfahrenen Coach, verlässliche Receiver und den besten Spielmacher: Patrick Mahomes. Die Divisional Round dürfte eine Formalie sein, danach kommt wahrscheinlich Baltimore, das in der regulären Saison nur gegen zwei Mannschaften verlor. Eine davon war Kansas City. (mrk) Vor zwei Jahren verloren die New Orleans Saints in der zweiten Playoff-Runde wortwörtlich in letzter Sekunde bei den Minnesota Vikings im sogenannten Minneapolis Miracle. 2018 schieden sie wegen einer nicht gepfiffenen Pass Interference im Championship Game gegen die Rams aus. Am 3. Februar werden die Saints in Miami die Vince Lombardi Trophy im selben Stadion in den Nachthimmel heben, in dem Trainer Sean Payton und Quarterback Drew Brees vor zehn Jahren ihren ersten Titel gewannen. Es ist angerichtet. (ajr) Der Titeltrack der Baltimore Ravens in dieser Saison: Run, Baby, Run. In der Regular Season haben die Ravens mit 3.296 Lauf-Yards einen 41 Jahre alten Rekord eingestellt. Das Team um den schnellen Quarterback Lamar Jackson hat die Gegner in Grund und Boden gerannt. Diese Laufstärke ist es, die Baltimore unberechenbar macht: konzentriert sich der Gegner auf die Laufverteidigung, hebelt Jackson die Defensive mit starken Pässen aus. Die letzte Niederlage haben die Ravens im September kassiert - sehr wahrscheinlich war es die letzte der gesamten Saison. (mvb)

Die prägenden Spieler

Es gibt einen großen Unterschied, ob man in der Regular Season herausragende Leistungen zeigt oder in den Playoffs. Das zeigt die Statistik, dass erst sechs Spieler zunächst als wichtigster Akteur (MVP) der Saison und dann auch noch zum Spieler des Spiels im Super Bowl gewählt wurden. Zuletzt schaffte das der Quarterback der Rams, Kurt Warner, im Jahr 1999. Lamar Jackson gilt in diesem Jahr als großer Favorit auf den Titel, aber schafft er es auch zum MVP im Super Bowl?

Welcher Spieler prägt die Playoffs? Nick Bosa ist eine der defensiven Entdeckungen der NFL-Saison. Der Rookie startete seine Profikarriere direkt einmal mit einem Sack gegen die Buccaneers und trieb die 49ers-Defensive auch in der Folge zu Höchstleistungen. Der explosive Defensive End wird den Quarterbacks auch in den Playoffs kaum Zeit zum Werfen geben, er ist einer der Gründe, warum die 49ers die beste Passdefensive der Liga haben. Gerade in den wichtigen Spielen der Regular Season gegen den Division-Rivalen Seattle Seahawks überzeugte er, die wichtigen Spiele scheinen ihm zu liegen. (hba) Kein Spieler in der NFL hat einen Wurfarm wie Patrick Mahomes, der vergangene Saison 50 Touchdowns mit seinen Pässen erzielte und als MVP ausgezeichnet wurde. Dieses Jahr wurde Mahomes von Verletzungen gebremst, weshalb ihm die extra Woche Pause äußerst gelegen kommt. Lamar Jackson hin oder her - so leicht lässt sich Mahomes nicht aus dem Rampenlicht drängen. (mrk) Michael Thomas brach den bisherigen Rekord von 145 gefangenen Pässen in einer Saison. CantGuardMike, wie er sich auf Twitter nennt, wird seinem Namen zusammen mit Quarterback Drew Brees auch in den Playoffs alle Ehre machen und eine Defense nach der nächsten zerlegen. (ajr) Kaum ein Team ist so abhängig von der Leistung eines Spielers wie die New Orleans Saints in diesem Jahr von Michael Thomas. Der Wide Receiver hat mit 149 Catches in dieser Saison einen neuen Rekord für gefangene Bälle aufgestellt. Zur Einordnung: der Nächstfolgende in der Rangliste hat 33 Pässe weniger gefangen. Thomas ist ein wichtiger Grund, warum sich New Orleans Hoffnungen auf den Super Bowl macht. (mvb)

Die Überraschung

Bereits die Regular Season brachte einige unerwartete Konstellationen hervor. Während hochgehandelte Teams wie die Cleveland Browns hinter den Erwartungen zurückblieben, schafften es die San Francisco 49ers überraschend direkt in die Divisional Round. Aber welche Teams überraschen in den Playoffs?

Wer überrascht in den Playoffs? Warum eigentlich nicht die Tennessee Titans? In der Wild-Card-Runde warten die New England Patriots, die so schlagbar wie lange nicht sind. Die Titans sind auf den ersten Blick so abhängig von ihrem Running Back wie kein anderes Team, Derrick Henry sorgte für mehr als ein Viertel der Raumgewinne seines Teams. Dabei spielt auch Quarterback Ryan Tannehill eine herausragende Saison: Erst am sechsten Spieltag ins Team gerutscht, hatte Tannehill das beste Quarterback-Rating der Regular Season. (hba) Schon in der zweiten Saisonhälfte deutete sich an, dass die New England Patriots keine Chance haben würden, den Titel zu verteidigen. Nach der peinlichen Niederlage gegen Miami am letzten Spieltag müssen die Patriots zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wieder in der ersten Playoff-Runde ran. Dort werden sie in alle Einzelteile zerfallen. Sogar die beste Defensive der Liga wird nicht helfen, denn die Tennessee Titans sind im Angriff extrem gefährlich. (mrk) Ja, die Philadelphia Eagles stolperten und holperten in die Playoffs. Dabei ist Carson Wentz der erste Quarterback der NFL-Geschichte, der 4.000 Yards Raumgewinn warf, ohne einen einzigen Wide Receiver zu haben, der mehr als 500 Yards dazu beisteuerte. Und wer knappe Spiele gewinnt, hat bekanntlich auch das Zeug zum Champion. Dafür wird es nicht ganz reichen, aber Seattle wird am Wild-Card-Wochenende als erstes merken, dass ein Trip nach Philadelphia kein Spaß ist. (ajr) Für die Buffalo Bills ist schon das Erreichen der Wildcard-Runde ein Erfolg. Das Team hatte kaum jemand auf dem Zettel und selbst manch ein Bills-Spieler dürfte vor der Saison nicht mit dem Playoff-Einzug gerechnet haben. Nur in einem Saisonspiel ließ Buffalo mehr als 25 gegnerische Punkte zu. Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften - diese alte Football-Weisheit trifft wohl noch nicht ganz zu, doch die treuen Bills-Fans dürfen sich Hoffnungen machen, bei den Houston Texans ihren ersten Playoff-Sieg seit 1995 zu feiern. (mvb)

Der Titelverteidiger

Die New England Patriots standen seit 2000 neunmal im Super Bowl, sie sind das herausragende Team ihrer Zeit. In dieser Saison stecken sie aber in einer Krise, von den letzten fünf Spielen der Regular Season verlor das Team von Headcoach Bill Belichick drei, Quarterback Tom Brady spielt so schlecht wie seit 2013 nicht mehr. Erstmals seit 2008 könnten die Patriots die Divisional Round verpassen. Mit 42 Jahren könnte es das Ende von Brady sein, zumindest bei den Patriots. Aber wie wahrscheinlich ist das?

Ist es das Ende der Patriots-Dominanz? Wer sich das Spiel gegen die Miami Dolphins angesehen hat, wird diese Frage vermutlich bereits beantwortet wissen. Quarterback Tom Brady spielt schlecht wie lange nicht mehr. Das langfristige Schicksal des Teams ist aber nicht bloß abhängig vom Quarterback, unter Bill Belichick haben die Patriots selbst in dieser vermeintlich schlechten Saison die beste Defensive. Erst das Ende Belichicks in Foxborough wird auch das Ende der Patriots-Dominanz sein. (hba) Nach dem krachenden Aus gegen Tennessee werden die Abgesänge auf Tom Brady und Bill Belichick laut sein, nicht zum ersten Mal. Der 42-Jährige und sein Coach werden reagieren und sich verstärken, ebenfalls nicht zum ersten Mal. In New England sind über die vergangenen beiden Jahrzehnte Strukturen gewachsen, die es den Patriots erlauben, sich innerhalb eines Sommers mit ein paar Verpflichtungen auf den richtigen Positionen wieder an die Spitze der Liga zurückzukehren. Diese Saison fehlen Brady und Belichick die Waffen, das heißt aber noch lange nichts für die kommende Spielzeit. (mrk) Wer in einem Heimspiel, in dem man mit einem Sieg in der ersten Playoffrunde pausieren könnte, gegen die Miami Dolphins verliert, der gewinnt auch sonst keinen Blumentopf mehr. Die Schönwetter-Delfine aus Florida konnten ansonsten kein einziges Auswärtsspiel im Winter gewinnen. Brady hat außer Julian Edelman keinen echten Top-Receiver mehr, das Laufspiel dümpelt mit Sony Michel auf Platz 18 der Liga herum - und die starke Defensive kann es eben nicht an jedem verdammten Tag herausreißen. Die jungen, wilden Tennessee Titans werden den amtierenden Super-Bowl-Champion bereits Samstagnacht in Foxborough entthronen. Dass die Brady-Belichick-Ära dann noch eine weitere Saison andauert, ist nicht zu erwarten. (ajr) Es gibt in dieser Saison tatsächlich einiges, was auf ein Ende der Dominanz von Tom Brady und den New England Patriots hindeutet. Ich wage aber nicht zu glauben, dass sich die Patriots-Dynastie dem Ende zuneigt. New England gewinnt zwei Playoff-Spiele und scheidet erst gegen die Ravens aus. (mvb)

NFL-PLAYOFFS

WILD CARD ROUND

Houston Texans - Buffalo Bills: 4. Januar, 22.35 Uhr

New England Patriots - Tennessee Titans: 5. Januar, 2.15 Uhr

New Orleans Saints - Minnesota Vikings: 5. Januar, 19.05 Uhr

Philadelphia Eagles - Seattle Seahawks: 5. Januar, 10.40 Uhr