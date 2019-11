NFL-Quarterback und Protest-Begründer Colin Kaepernick will NFL-Teams zeigen, dass er noch Football spielen kann

Der ehemalige Quarterback der San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, hofft auf eine Rückkehr in die nordamerikanische Footballliga NFL. Wie der 32-Jährige auf Twitter bekannt gab, will die Liga am Samstag ein privates Training für Kaepernick abhalten, bei dem die Teams sich vom Leistungsvermögen des Footballers überzeugen können.

Eine Bestätigung der NFL gab es nicht. Nach Informationen von "ESPN" soll die Liga alle 32 Teams über das Training, das in Atlanta/Georgia stattfinden soll, informiert haben. Die Nachrichtenagentur AP erfuhr, dass der Vorschlag der NFL "aus dem Nichts" gekommen sei. Kaepernick habe zwei Stunden Zeit gehabt, um zuzusagen.

In einem Memo der NFL an die Klubs, das der "New York Times" vorliegt, heißt es, dass Repräsentanten Kaepernicks im Gespräch mit der Liga betont hätten, dass der Quarterback gut in Form und bereit sei, vor den Klubs zu trainieren und sich interviewen zu lassen.

Kaepernick hat seit seinem Ende bei den 49ers vor knapp drei Jahren für kein NFL-Team mehr gespielt, sein bislang letztes Spiel absolvierte er am 1. Januar 2017. Der Spielmacher hatte 2016 eine Protestwelle gegen Rassismus und soziale Ungleichheit in Gang gesetzt, indem er bei der Nationalhymne kniete.

Die Debatte erreichte damals ihren Höhepunkt, als US-Präsident Donald Trump die protestierenden Sportler als "Hurensöhne" beschimpfte. Den Wirbel um die Proteste sah Kaepernick als einen Grund für das mangelnde Interesse anderer Teams nach seinem Aus in San Francisco und machte auch die NFL dafür verantwortlich.