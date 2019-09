Am 23. September 2001 betrat ein junger Mann namens Tom Brady das Feld des alten Foxboro-Stadions bei Boston. Er ersetzte den verletzten Drew Bledsoe, den Quarterback der New England Patriots. Das Spiel ging zwar mit Ersatzmann Brady verloren. Aber es war auch der Beginn einer großen Ära. Brady und die Patriots gewannen noch in derselben Saison den Super Bowl. 18 Jahre später ist er mit sechs Super-Bowl-Titeln der erfolgreichste Quarterback der Geschichte.

Wenn sich ein Quarterback schwer verletzt, dann steht jedes NFL-Team vor einem Problem. Der Passgeber entscheidet oft über Erfolg und Misserfolg. In der aktuellen, noch jungen NFL-Saison häufen sich gerade die Ausfälle von Quarterbacks: Nick Foles von den Jacksonville Jaguars hat sich am ersten Spieltag das Schlüsselbein gebrochen. Ben Roethlisberger von den Pittsburgh Steelers verletzte sich am Ellenbogen und fällt die komplette Saison aus. Weniger schwer ist die Daumenverletzung an der Wurfhand von Drew Brees von den New Orleans Saints.

AFP Ben Roethlisberger von den Pittsburgh Steelers

Nun stellt sich jetzt die Frage: Sind mit den Verletzungen ihrer wichtigsten Spieler auch die Saisons für die Jaguars, die Steelers und die Saints gelaufen? Oft war das so in der NFL-Historie. Aber manchmal gab es auch Fälle, in denen durch das Aus eines Starspielers ein Hinterbänkler die Bühne betrat - und die Geschichte einer Saison veränderte.

#MinshewMania in Jacksonville

Ob Gardner Minshew eine solche "Cinderella-Story" schreiben kann, ist noch ungewiss. Fest steht aber schon jetzt, dass der 23-Jährige Back-up von Foles bei den Jaguars einen Hype um seine Person entfacht hat. Unter dem Hashtag #MinshewMania huldigen die Fans dem Rookie mit dem ikonischen Schnurrbart und dem Bandana-Tuch um den Kopf. Vor allem, seit er sein Team in Woche drei zum ersten Saisonsieg geführt hat (20:7 gegen die Tennessee Titans). Zuvor hatte die Mannschaft aus Florida die ersten beiden Spiele verloren.

Bei seinem Debüt gegen die Kansas City Chiefs gelang Minshew nach der Verletzung von Foles sofort ein Rekord: Er brachte 88 Prozent seiner Pässe an den eigenen Mann, was vor ihm noch kein Debütant in der NFL-Geschichte seit 1950 geschafft hatte. Sein Team verlor trotzdem 26:40. Nach nunmehr drei Partien steht Minshews Quote immer noch bei 74 Prozent. Gegen die Titans warf er 204 Yards und zwei Touchdowns. Am Sonntag trifft er mit Jacksonville auf die Denver Broncos.

Wie man es macht, vom Back-up zum Star seines Teams aufzusteigen, kann Minshew bei Foles nachfragen. 2017 ersetzte Foles in Philadelphia Quarterback Carson Wentz (Kreuzbandriss). Am Ende der Saison stand der Gewinn des Super Bowls.

Die Steelers ohne "Big Ben"

Von allen aktuellen Verletzungen scheint die von Steelers' Quarterback Roethlisberger am schwersten zu wiegen: Seit 15 Jahren verlässt man sich in Pittsburgh auf "Big Ben", genauso lange gehört er zur Elite der NFL-Quarterbacks, auch wenn der letzte von zwei Super-Bowl-Siegen schon elf Jahre zurückliegt. Nie verpasste Roethlisberger mehr als vier Spiele pro Saison.

Am ersten Spieltag verloren die Steelers 3:33 in New England. In der zweiten Partie daheim gegen Seattle verletzte sich Roethlisberger am Ellenbogen. Ersatzmann Mason Rudolph kam aufs Feld, warf 112 Yards und zwei Touchdowns, aber die Partie ging 26:28 verloren.

Who doesn't like a good flea flicker? Could this be the future look of the Pittsburgh Steelers? #SEAvsPIT



cc: @NFL pic.twitter.com/QIjjSiK4oP — DraftZar (@draftzar) September 16, 2019

Die Chancen, in seinem zweiten Profijahr erfolgreich in die Fußstapfen von Roethlisberger zu treten, sind für Rudolph erst einmal gering. Der Verlust der beiden besten Offensivkräfte der vergangenen Jahre scheint sich nicht kompensieren zu lassen: Skandal-Wide-Receiver Antonio Brown und Runningback Le'Veon Bell.

Bei seinem ersten Spiel von Beginn am Sonntag gegen San Francisco warf Rudolph 174 Yards und wiederum zwei Touchdowns. Aber wie gegen Seattle verursachte er auch eine Interception. Die 49ers siegten 24:20.

Die Steelers müssen in vielen Bereichen besser werden: Die Offensive Line muss den Quarterback besser schützen, das Laufspiel muss effizienter werden. Dann aber könnte es auch mit Rudolph einigermaßen laufen, zumal dieser mit Passempfänger JuJu Smith-Schuster ein exzellentes Ziel hat - und mit James Washington einen alten Bekannten aus College-Zeiten bei Oklahoma State. Dort brach Rudolph 54 Schulrekorde und kam insgesamt auf 32 Siege bei neun Niederlagen.

Die Saints ohne Drew Brees

Die Daumenverletzung der anderen Quarterback-Legende, Drew Brees von den Saints, wiegt weniger schwer. Zum einen glaubt man in New Orleans an seine Rückkehr innerhalb von sechs Wochen, zum anderen ist Ersatz Teddy Bridgewater ein NFL-Veteran. Gegen die Los Angeles Rams am zweiten Spieltag wirkte Bridgewater noch oft gehemmt. Gegen Seattle am Sonntag aber führte er sein Team zum 33:27. Er hatte dabei 177 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässe zu verbuchen. Es war der erste Sieg der Saints ohne Brees in der Startformation seit 2005.

AP Daniel Jones (Mitte) führte die New York Giants gegen Tampa Bay zum Sieg in vorletzter Minute

Dennoch bedeutet ein Quarterback-Wechsel häufiger das Ende einer erfolgreichen Saison für NFL-Teams als umgekehrt: Die San Francisco 49ers etwa hatten 2018 große Hoffnungen, mit Jimmy Garoppolo endlich wieder erfolgreich zu sein. Doch nachdem sich Garoppolo schon im dritten Saisonspiel das Kreuzband riss, verlor das Team sechs Spiele in Folge und beendete die Saison mit einer enttäuschenden Bilanz.

Aber es gibt auch noch eine ganz andere Möglichkeit: Dass nicht eine Verletzung die Saison für einen Quarterback beendet, sondern ein Auftritt seines Back-ups. 16 Jahre lang war Eli Manning der Star der New York Giants. Am Sonntag löste ihn Rookie Daniel Jones ab und führte die Giants nach einem 18-Punkte-Rückstand zur Pause gegen Tampa Bay noch zum 32:31-Sieg. Zwei Pass- und zwei Receiving-Touchdowns bei über 300 Yards steuerte der 22-Jährige bei. Die Sieg bringenden Punkte erlief er anderthalb Minuten vor Schluss mit einem Sprint über sieben Yards selbst.

Es dürfte so sein, dass Jones damit das Erbe des zweifachen Super-Bowl-Champion Manning angetreten hat. Ob das aber schon der Beginn einer neuen Ära ist, kann man erst in ein paar Jahren sagen.