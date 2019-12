Die San Francisco 49ers haben in der NFL die erste Chance auf den Einzug in die Playoffs verpasst. Das Team mit dem deutschen Profi Mark Nzeocha verlor im Topspiel der US-Profiliga im strömenden Regen bei den Baltimore Ravens durch ein Field Goal drei Sekunden vor Spielende 17:20 (14:17).

Quarterback Lamar Jackson hatte die Ravens nach insgesamt 105 geworfenen und 101 gelaufenen Yards mit dem letzten Drive der Partie bis auf die 49-Yard-Linie geführt. Drei Sekunden vor Schluss nahm Ravens-Coach John Harbaugh eine Auszeit und schickte seinen Kicker Justin Tucker auf den Platz. Während der Versuch des zweimaligen Probowlers durch die senkrechten Stangen flog, lief die Zeit ab.

Rob Carr/AFP Der Moment, nachdem Justin Tucker (Nummer neun) das Field Goal traf

Für Tucker war es bereits der 15. Gamewinner in seiner NFL-Karriere, 2013 schoss er mit 61 Yards das längste Field Goal in einem geschlossenen Stadion in der Geschichte. "Das ist der Typ, den du in einer solchen Situation brauchst", sagte sein Trainer Harbaugh nach der Partie.

Für die 49ers ist es erst die zweite Saisonniederlage im zwölften Spiel. Ihnen fehlt vier Spieltage vor Ende der Regular Season nur noch ein Sieg, um sich für die im neuen Jahr startenden Playoffs zu qualifizieren. Baltimore steht ebenfalls bei nur zwei verlorenen Spielen und hat wie San Francisco beste Chancen auf die Playoffs.

Patriots verlieren in Houston

Wie die 49ers verpasste auch Star-Quarterback Tom Brady mit den New England Patriots den vorzeitigen Einzug in die Playoffs. Gegen die Houston Texans unterlag der Super-Bowl-Sieger 22:28 (3:14). Vor allem Houstons Quarterback Deshaun Watson überzeugte dabei: Neben drei geworfenen Touchdowns lief er nach einem Doppelpass mit seinem Widereceiver DeAndre Hopkins zudem einmal selbst in die Endzone.

Tim Warner/AFP Unterlegen in Houston: Patriots-Quarterback Tom Brady

Als bisher einziges Team hatten sich die New Orleans Saints bereits am vergangenen Donnerstag für die Playoffs qualifizieren können. Das Team von Quarterback Drew Brees schlug die Atlanta Falcons 26:18 (17:9) und ist nicht mehr von Platz eins in der NFC-South-Division zu verdrängen.