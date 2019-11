... 986, 987, 988, 989: Der Twitteraccount "KapWatch" zählt die Tage seit dem 1. März 2017, dem Tag, an dem NFL-Quarterback Colin Kaepernick seinen Vertrag bei den San Francisco 49ers auflöste. Fast tausend Tage, in denen Kaepernick kein neues Team gefunden hat, in denen er vom US-Präsidenten Donald Trump beschimpft wurde und rechtliche Schritte gegen die Liga einleitete, weil sie ihn wegen seines Aktivismus gegen strukturellen Rassismus in den USA systematisch ausgegrenzt haben soll.

Zu Beginn dieser Woche reichte die NFL Kaepernick plötzlich die Hand. Er solle die Chance bekommen, sich bei einem Workout in Atlanta für Teams zu empfehlen. Für diesen Samstag wurde eine Art Sichtungstraining angesetzt, bei dem Kaepernick vor Scouts von mindestens 24 Teams seine Fitness und Qualität präsentieren und im Anschluss Rede und Antwort stehen soll. Dann 990 Tage nach seinem bisher letzten Arbeitstag als NFL-Profi.

I’m just getting word from my representatives that the NFL league office reached out to them about a workout in Atlanta on Saturday. I’ve been in shape and ready for this for 3 years, can’t wait to see the head coaches and GMs on Saturday. — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) November 13, 2019

Das Workout wirft jedoch Fragen auf. Kaepernick ist ein ehemaliger Super-Bowl-Quarterback, laut der Plattform "The Ringer" erzielten in der Geschichte der NFL nur 16 Spieler seiner Position mehr Yards pro Spielzug: Zehn von ihnen sind aktuelle NFL-Starter, vier haben es bereits in die Hall of Fame geschafft. Und die beiden inzwischen zurückgetretenen Peyton Manning und Tony Romo dürfen sehr wahrscheinlich auch bald in die Ruhmeshallen ihres Sports einkehren. Quarterback Nummer 17 auf dieser Liste soll nun ein Sichtungstraining absolvieren, wie es sonst eher unbekannte College-Spieler vor dem Draft tun.

Ungewöhnliche Terminierung

Dazu kommt, dass Kaepernick erst am Dienstag über das Workout informiert worden sein soll, nur vier Tage vorher. Die NFL gab Kaepernick US-Medienberichten zufolge nur zwei Stunden Bedenkzeit, um zu- oder abzusagen. Dabei finden Workouts für vereinslose Spieler, sogenannte Free Agents, in der Regel unter der Woche statt. Am Samstag bereiten sich die Teams auf den Spieltag am Sonntag vor, während die Scouts mit der Sichtung von College-Spielen beschäftigt sind.

Das Kaepernick-Lager soll bei der Liga angefragt haben, ob das Workout nicht zumindest um wenige Tage auf einen Termin in der Woche verlegt werden könne, um Teams eine längere Planungszeit zu gewähren und dem Spieltag aus dem Weg zu gehen. Die Antwort der NFL: nein.

Es lässt sich erahnen, die Beziehung zwischen der größten American-Football-Liga der Welt und ihrem einstigen Superstar ist kompliziert. Der Ursprung des Konflikts ist das Jahr 2016, in dem Kaepernick während der Nationalhymne zu knien begann. Er wollte damit auf die vermehrt aufkommenden Fälle von Polizeigewalt gegen schwarze Bürger in den USA aufmerksam machen. Für die stolzesten unter den amerikanischen NFL-Fans war Kaepernicks Geste ein Affront. Der Quarterback wurde plötzlich nicht mehr an seinen Taten während eines Spiels gemessen, sondern an denen davor. Kaepernick bekam Morddrohungen, rechte Politiker prügelten verbal auf ihn ein.

Den Höhepunkt setzte Trump: Nachdem sich mehrere NFL-Spieler Kaepernicks Protest anschlossen, twitterte er: "Würdet ihr es nicht lieben, wenn jemand unsere Flagge verachtet und der Eigner darauf sagt: 'Nehmt den Hurensohn vom Feld. Er ist gefeuert. Er ist gefeuert.'" Kaepernick wurde für viele Menschen endgültig zum Aushängeschild einer Bewegung gegen Rassismus und Diskriminierung in den USA.

Einigung vor Gericht

Kaepernicks Klage gegen die Liga sorgte für Aufsehen, ebenso die außergerichtliche Einigung, die im Februar 2019 erzielt wurde, ohne dass Details an die Öffentlichkeit gelangten. Neun Monate später nun das Workout.

Kaepernicks ehemaliger Teamkollege Eric Reid ist skeptisch. "Ich glaube es erst, wenn ich es sehe", sagte er. "Es fühlt sich an wie eine PR-Stunt." Der Safety spielte ebenfalls bei den 49ers und war der erste Spieler, der während der Hymne mit Kaepernick protestierte. Und auch Reid hatte nach seiner Zeit in San Francisco Probleme, ein neues Team zu finden, kam während der vergangenen Saison jedoch bei den Carolina Panthers unter. Bei seiner Vorstellung trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift "I'm with Kap", in Anlehnung an Kaepernicks Spitznamen.

Sanchez/AP Eric Reid war der erste Spieler, der Kaepernicks Beispiel folgte und bei der Hymne auf die Knie ging

Vor allem kritisierte Reid den Zeitpunkt. Dass das Workout bereits an diesem Samstag stattfindet, sei "hinterlistig", sagte er. Auch Kaepernick war sich offenbar nicht sicher, was er von dem kurzfristigen Termin halten soll. "Das können wir nicht sagen", soll die NFL auf eine Frage von Kaepernicks Team geantwortet haben, ob ein oder mehrere Teams nach dem Workout gefragt hätten, berichtete der TV-Sender ESPN.

Workout bekommt maximale Aufmerksamkeit

Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Denver Broncos, Detroit Lions, Miami Dolphins, New England Patriots, New York Giants, New York Jets, Tampa Bay Buccaneers, Washington Redskins. Die Liste der Teams, die sich laut der NFL für das Kaepernick-Workout angemeldet haben, ist lang. Und ein paar haben tatsächlich Bedarf auf seiner Position, vor allem bei den Broncos, Dolphins, Buccaneers und Redskins wäre eine Verpflichtung von Kaepernick denkbar.

Dieser Samstag wird wohl Kaepernicks letzte Chance, in die NFL zurückzukehren. Für die Liga hat sich das Workout schon jetzt ausgezahlt: Durch die ungewöhnliche Terminierung hat die Liga an diesem Samstag die maximale Aufmerksamkeit, einen ihrer größten Gegensprecher zurück ins Boot zu holen.

Sicher scheint nur, dass Kaepernick sein Engagement nicht stoppen wird, auch wenn die "KapWatch" womöglich bald nicht mehr tickt.