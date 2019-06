Er begann ganz stark, aber an diesem Nachmittag hatte Alexander Zverev einen Gegner, der noch besser war. Novak Djokovic gewann das Viertelfinale der French Open gegen Zverev 7:5, 6:2, 6:2. Damit ist der letzte Deutsche aus dem Turnier ausgeschieden. Djokovic trifft jetzt im Halbfinale auf den Österreicher Dominic Thiem.

Zverev hatte gegen Djokovic, der in Paris zum zweiten Mal nach 2016 den Karriere-Grand-Slam vollenden kann, seine Chancen, konnte sie aber nicht nutzen, wie im ersten Durchgang, als er zum Satzgewinn aufschlug. Die ersten beiden Durchgänge beendete er mit Doppelfehlern. Nach 2:09 Stunden und dem zweiten Matchball für Djokovic war das Duell für den zunehmend chancenlosen Zverev bereits zu Ende.

Auch im vergangenen Jahr war der ATP-Champion in Roland Garros schon in der Runde der besten Acht gescheitert, es bleibt also sein bestes Resultat bei einem der vier Grand Slams. In diesem Jahr war Zverev freilich nicht mit dem Rückenwind einer herausragenden Sandplatzsaison angereist, erst in Genf eine Woche vor Paris hatte er mit seinem elften Turniersieg etwas Selbstvertrauen gewonnen.