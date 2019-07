Novak Djokovic konnte es nicht leugnen. In dem Moment, in der die Niederlage unabwendbar schien, habe er an das US-Open-Halbfinale vor acht Jahren zurückgedacht. Damals, im September 2011, hatte Roger Federer bei eigenem Aufschlag zwei Matchbälle. Der Schweizer servierte gut, doch Djokovic antwortete mit einem bis heute unvergesslichen Vorhandwinner. In der Folge holte der Serbe Punkt um Punkt und gewann den entscheidenden Satz 7:5. Manchmal, das ist vor allem für Federer bitter, wiederholt sich Geschichte.

Auch im Wimbledon-Endspiel servierte Federer zum Matchgewinn, allerdings beim Stand von 8:7. Am Ende hieß es 6:7, 6:1, 6:7, 6:4, 12:13 aus der Sicht des Schweizers. Wieder einmal demonstrierte Djokovic, dass er in kritischen und engen Momenten der wohl beste Athlet ist, den dieser Sport jemals gesehen hat. "Es war das Spiel, dass mir in meinem ganzen Leben psychisch am meisten abverlangt hat", sagte Djokovic nach der Begegnung. Zwar erinnerte er an das ebenfalls legendäre Australian-Open-Endspiel 2012 gegen Rafael Nadal. Das, so der Serbe, sei aber vor allem körperlich belastend gewesen.

Ein Schlag trennte den Weltranglistenersten von einer Niederlage gegen seinen großen Rivalen Federer. In Augenblicken, in denen viele Profis versagen, ruft Djokovic fast immer sein bestes Tennis ab. Wie macht er das? "Ich habe mir vorgenommen, möglichst viel um mich herum auszublenden", sagte Djokovic und fügte an: "In kritischen Momenten muss man sich einreden, der bessere Spieler zu sein und dass es einen Grund dafür gibt, warum man im Finale steht."

Der Schlüssel zum Sieg? Die Tie-Breaks!

Tatsächlich nahm sich Djokovic im längsten Endspiel der Wimbledon-Geschichte kurze Auszeiten. So kam er im zweiten Satz lediglich auf zwölf Punkte - ein historisch schlechter Wert für den Serben. Auch im vierten Durchgang nahm ihm Federer zweimal den Aufschlag ab. Doch dann, als es in die entscheidenden Phasen ging, war er da. "Ich habe in den drei Tie-Breaks das Beste aus mir herausgeholt", sagte Djokovic. Das sei der Schlüssel zum Sieg gewesen.

Djokovic musste nicht nur gegen Federer, sondern auch gegen fast 15.000 Zuschauer antreten, die ihn in der Endphase sogar zwischenzeitlich auspfiffen. Doch darauf habe sich der ungeliebte Champion vorbereitet: "Ich habe mir in den Momenten, wenn die Zuschauer 'Roger, Roger' gerufen haben, einfach vorgestellt, sie würden 'Novak, Novak' rufen", sagte der neue und alte Wimbledon-Champion. Vor dem Spiel habe er versucht, bestimmte Szenarien im Kopf durchzuspielen. "Dass das Match aber so einen Verlauf nimmt, konnte natürlich niemand ahnen", so Djokovic.

Seine Nervenstärke ist bekannt - beinahe legendär. Kaum ein Spieler nutzt seine Breakbälle derart effektiv, nur wenige Profis sind so gut darin, diese auch abzuwehren. Niemand auf der ATP-Tour gewinnt so oft im Tiebreak. Auch wenn es in einen entscheidenden Satz geht, sind seine Werte herausragend. Das ist auch der Unterschied zu Federer, der in seinen späten Karrierejahren zu viele Breakbälle auslässt und in den engen Momenten eben nicht sein bestes Tennis zeigt.

Federer inspiriert Djokovic

Seiner mentalen Stärke verdankt Djokovic mittlerweile 16 Grand-Slam-Siege. Nach seinem fünften Erfolg an der Church Road ist der 32-Jährige nach Wimbledon-Titeln mit Björn Borg gleichgezogen, im ewigen Major-Ranking liegt er nur noch zwei Titel hinter Nadal und nur noch vier hinter Federer. Seinen großen Widersachern ist der Serbe sehr dankbar. "Sie sind der Grund, warum ich noch auf diesem Level spiele", so Djokovic. Vor allem Federer inspiriere ihn und zeige, dass man auch im hohen Tennis-Alter noch sehr erfolgreich sein könne.

Ob er selbst so lange aktiv sein wird wie Federer, könne Djokovic derzeit noch nicht abschätzen. Laut dem Serben hänge dies von vielen Faktoren ab. "Ich bin Vater, Ehemann und Tennis-Profi. Ich muss eine Balance finden, dies alles zu vereinbaren", sagte er. Wenn dies allerdings funktioniere, könne er sich durchaus vorstellen auch noch in fünf Jahren in Wimbledon auf diesem Niveau zu spielen.

Dies gilt für Federer wohl nicht mehr. Der Unterlegene wird in den kommenden Tagen erst einmal Zeit brauchen, um das Geschehen zu verarbeiten. "Ich will nicht traurig sein über ein eigentlich großartiges Spiel", sagte er.