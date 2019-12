Die Münchner Schwerpunktstaatsanwaltschaft Doping hat Einzelheiten ihrer länderübergreifenden "Operation Aderlass" mitgeteilt. Demnach habe der Mediziner Mark Schmidt mit seinem Erfurter Dopingring insgesamt 250.000 Euro umgesetzt. Athleten zahlten ihm für seine Dienste jährlich zwischen 5000 und 15.000 Euro - in Ausnahmen auch bis zu 30.000 Euro, alles in bar.

Am Mittwoch hatte die Ermittlungsbehörde bekannt gegeben, dass sie Anklage gegen Schmidt und vier Helfer erhoben hat. Die Behörde wirft ihnen unter anderem "gewerbsmäßige und teilweise bandenmäßige Anwendung verbotener Dopingmethoden bzw. der Beihilfe hierzu" vor. Der Sportarzt werde zudem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung angeklagt.

Deutsche und österreichische Strafbehörden hatten unter anderem während der Nordischen Ski-WM in Seefeld, Tirol, Langläufer beim Eigenblutdoping auf frischer Tat ertappt. Darunter waren Athleten wie der Österreicher Max Hauke, dem noch die Infusionsnadel im linken Arm steckte, als die Bundespolizisten zuschlugen. Für die Ermittler war die "Operation Aderlass" der größte Erfolg im Kampf gegen Dopingsünder im Spitzensport in den vergangenen zehn Jahren.

54 Aktenbände und mehr als 30 Zeugen

Besonders erfreulich aus Sicht der Fahnder: Ihnen war es gelungen, mit dem Erfurter Schmidt den mutmaßlichen Drahtzieher eines Doping-Netzwerkes zu enttarnen. Und mit ihm 23 dopende Athleten aus acht europäischen Ländern, zumeist aus Rad- und Wintersport, die allesamt bei ihm Kunden waren.

Über die Eröffnung des Hauptverfahrens muss das Landgericht München II noch entscheiden. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Doping rechnet mit einem Start der Hauptverhandlung Mitte kommenden Jahres.

Am Freitagmorgen sagte der ermittelnde Münchner Oberstaatsanwalt Kai Gräber, 54, bei einem Pressegespräch, dass sich seine Behörde auf 54 Aktenbände und mehr als 30 Zeugen stützen kann, darunter zahlreiche betroffene Athleten sowie diverse Gutachter. Die Ermittlungen richten sich gegen 50 Personen - Sportler, Ärzte, Betreuer.

Schmidt droht Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren

Noch bis 2018 habe Schmidt Radprofis beim Dopen geholfen. Gräber spricht von allen großen Radrennen - von der Tour de France über die Tour de Suisse bis zur Polen-Rundfahrt. Für die Frankreich-Rundfahrt 2019 habe Schmidt bereits Zimmer gebucht gehabt.

Seit Ende Februar sitzt Schmidt in der Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Anfang Dezember hatte das Oberlandesgericht die Untersuchungshaft gegen den Arzt und einen seiner Helfer um drei Monate verlängert. Mit den Behörden kooperiert Schmidt seit Mai nicht mehr. Bis dahin habe er laut Gräber fünfmal ausgesagt. Der Arzt müsse mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren rechnen.

Schmidt kam als junger Arzt 2006 zum Profiradsportteam Gerolsteiner. Im Zuge des späteren Betrugsprozess gegen Gerolsteiner-Fahrer Stefan Schumacher war er von mehreren Beteiligten schwer belastet worden. Laut Anklage habe er später zur Steigerung der sportlichen Ausdauer- und Leistungsfähigkeit bei seinen Athleten die Entnahme, den Austausch und die Behandlung von Blut vollzogen. Zudem habe er die Sportler mit Wachstumshormonen versorgt.

Kosten für Dopingbehandlung: 10.000 Euro für eine Saison

Blutdoping mit Fremd- oder Eigenblut ist unter Athleten keine Seltenheit. Einige von Schmidts Kunden nahmen für einen Wettbewerbsvorteil große gesundheitliche Risiken in Kauf. So ließen sich Skilangläufer vor dem Abflug zu den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang einen Liter Blut zusätzlich in die Adern spritzen, riskierten damit eine Thrombose-Erkrankung. Auch vor Ort, berichtet Gräber, hatten sich die Athleten vor jedem Rennen Blut zu- und im Anschluss wieder abführen lassen.

40 tiefgefrorene Blutbeutel konnten die Strafbehörden bei der Dopingrazzia Ende Februar beschlagnahmen. Schmidt hatte sie in einem Kühlschrank in seiner Erfurter Garage gelagert, die Namen der Athleten darauf sorgfältig codiert. Seine Praxis war sogar eine lizenzierte Sportuntersuchungsstelle des Landessportbunds Thüringen.

Zwei seiner Kunden, darunter der österreichische Langläufer Hauke, wurden bereits vom Landgericht Innsbruck verurteilt - allerdings zu milden Bewährungsstrafen. Vor Gericht hatte Hauke gesagt, dass er seit 2016 einem deutschen Sportmediziner 10.000 Euro pro Saison für die Behandlung mit Eigenblut gezahlt habe.

Auslöser Dürr drohen bis zu fünf Jahre Haft

Ins Rollen gebracht hatte die "Operation Aderlass" der frühere österreichische Langläufer Johannes Dürr. Der 32-Jährige, 2014 selbst des Dopings überführt, hatte im Januar in der ARD gestanden, mit fachmännischer Unterstützung des Erfurter Arztes gedopt und sein Blut bei ihm aufbewahrt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat gegen Dürr Anklage wegen schweren Sportbetrugs erhoben. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Oberstaatsanwalt Gräber ist jedoch skeptisch, dass sich Sportler von den Ermittlungen seiner Behörde abschrecken lassen. "Wir schaufeln ein Loch zu, da geht woanders wieder eins auf", sagt er.