Verantwortlich dafür war Martin Braxenthaler, der als Aktiver sein Breitensportgerät bereits stets verbessert hat. "Damals waren die Sitzschalen noch aus Glasfaser, also viel schwerer, längst nicht so stabil und nicht funktionell geformt", sagte der zehnfache Olympiasieger im Vorfeld der Olympischen Spiele in Pyeongchang: "Damit haben die modernen Monoski von heute nichts mehr zu tun."