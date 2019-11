Der deutsche Sprinter Johannes Floors hat sich am Schlusstag der Para-WM der Leichtathleten in Dubai mit einem Weltrekord zum Doppelweltmeister gekrönt. Der Prothesensprinter war nach seinem Triumph über die 100 Meter am vergangenen Mittwoch nun auch über die 400 Meter in 45,78 Sekunden nicht zu schlagen. Für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) ist es die siebte Goldmedaille.

"Meine Beine zittern noch, die Lunge ist trocken, der Mund ist trocken. Es tut weh, aber man weiß, wofür", sagte Floors nach dem Zieleinlauf: "Bei 250 Metern dachte ich: Oh, jetzt tut es weh, jetzt heißt es beißen und kämpfen." Als er dann aber als Erster mit Vorsprung die Ziellinie passierte, war Floors überwältigt. "Das war ein geiles Gefühl, die fünf vor dem Komma zu sehen. Die wollte ich immer schon brechen", sagte der 24-Jährige.

MAHMOUD KHALED/EPA-EFE/REX Bereits über 100 Meter hatte Floors (l.) gewonnen

Eigentlich hatte Floors in diesem Jahr verstärkt für die 100 Meter trainiert, doch der Coup über die Stadionrunde war Lohn für jahrelange Arbeitdabei sind die 400 Meter eigentlich seine Paradestrecke. "Ich habe die ganzen Jahre so viele Kilometer geschrubbt, diese Ausdauer darf man nicht vergessen. Heute war viel Wille dabei", sagte er: "Das Gefühl ist fast unbeschreiblich. Das zu realisieren, dauert noch ein paar Tage. Das war heute aber nicht das Ende. Von der 44 träumt jeder 400-Meter-Läufer, die wünsche ich mir auch."

Floors verteidigte den Titel in 45,78 Sekunden und verbesserte seinen eigenen Weltrekord um exakt eine Sekunde. Der Rückstand des Zweitplatzierten betrug über fünf Sekunden. Insgesamt gewann Floors damit sein sechstes WM-Gold und seine achte WM-Medaille. Über die 100 Meter hatte Floors im Vorlauf (10,54) ebenfalls seinen eigenen Weltrekord geknackt und der Konkurrenz im anschließenden Finale keine Chance gelassen.