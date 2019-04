Zum Tod von Radprofi Patrick Sercu Ein Gigant und Gentleman

Mehrere Dutzend Fahrer in bunt gemischten Trikots, einige unten auf der Bahn hintereinander aufgereiht, einige oben in den Kurven verteilt: Ein Sechstagerennen wirkt oft wie ein einziges Durcheinander. Doch selbst, wenn man die Regeln nicht kannte: In den Sechziger- und Siebzigerjahren war auch für das ungeübte Auge schnell erkennbar, wer der Boss auf der Bahn war. Denn da war dieser Mann mit dem eleganten Fahrstil, der Patron des Feldes, das Phänomen, wie seine Kollegen ihn nannten.

"Patrick Sercu beherrschte einfach alles, er war ein begnadeter Rennfahrer", sagt Christian Stoll dem SPIEGEL. Stoll war jahrelang Hallensprecher bei unterschiedlichen Sechstagerennen in Deutschland. Er kennt Sercu seit mehr als 25 Jahren. "Er war ein Radsportgigant, ein Vorbild als Sportler, als Manager, als Mensch."

Sercu war einer der erfolgreichsten Sprinter in der internationalen Radszene. Er wurde dreimal Weltmeister, 1964 gewann er im Alter von 20 Jahren Olympiagold im 1000-Meter-Zeitfahren in Tokio. Dass sein Name 35 Jahre nach seinem letzten Rennen in der Szene immer noch Bewunderung hervorruft, liegt aber vor allem an seiner Karriere auf der Sechstagebahn.

Patrick Sercu und Eddy Merckx - eine besondere Partnerschaft

223 Sechstagerennen hat Sercu bestritten, 88 davon gewonnen. Allein diese Zahl macht ihn zum unangefochtenen Kaiser auf der Winterbahn. Danny Clark, Nummer zwei der ewigen Rangliste, kam auf 74 Siege. Größen wie Rudi Altig, René Pijnen oder Francesco Moser waren seine Partner auf dem Holzoval. Die meisten Siege aber erfuhr Sercu mit Radsportlegende Eddy Merckx, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband.

"Unser Band geht sehr weit zurück, das ist ein großer Verlust für mich", sagte Merckx dem belgischen Sportsender Sporza: "Er war ein fantastischer Typ." Auf der Bahn ergänzten sich die Freunde perfekt. Sercu, der elegante Fahrer mit dem Speed, und Merckx, der Bolzer, der Ausdauer und Kraft in dieses Duo brachte, das auf diese Weise seit 1965 zu 15 Siegen fuhr. "Wir waren ein gutes Paar, aber Patrick war definitiv der bessere Bahnradfahrer", sagte Merckx. Er verweist zudem auf Sercus Erfolge auf der Straße, darunter 13 Etappensiege bei der Giro d'Italia sowie sechs bei der Tour de France.

Seine erfolgreichste Straßensaison absolvierte Sercu 1974, als er sowohl bei der Giro als auch bei der Tour drei Etappen gewann und im Grünen Trikot als bester Punktefahrer nach Paris kam. Zudem entschied er in jenem Jahr das Eintagesrennen Brüssel-Ingooigem für sich, wurde beim Omloop Het Volk Zweiter. Diese Leistungen, glaubt Merckx, seien jedoch in der Hochzeit der belgischen Straßenstars wohl schlicht etwas untergegangen.

Dass es nie zum ganz großen Durchbruch auf der Straße kam, lag aber wohl auch an den fehlenden Erholungszeiten angesichts seines Pensums auf der Winterbahn. Bis zu 20 Stationen zählte der Sechstagezirkus in jenen Jahren, ein Tag Pause war mehr Regel als Ausnahme, die Renntage waren mit 16 Stunden doppelt so lang wie heute. Sercu sagte mal, er gönne sich pro Jahr maximal 14 Tage Urlaub. Warum er sich das antue? Weil er sonst gar nicht gewusst hätte, was er im Winter tun sollte. Antrittsgelder und Prämien waren natürlich ebenfalls gute Gründe.

Immer maximale Leistung verlangt

Dass sich bis heute niemand findet, der mit Sercu vergleichbar ist, dass so viele Weggefährten um einen Freund, einen Mentor, ein Vorbild trauern, das liegt aber auch am Charakter des Radsportstars und seiner Einstellung zum Sport: "Patrick wusste, was er geleistet hatte, er musste sich darauf nichts einbilden", sagt Stoll.

Egal ob von sich selbst, als Nationaltrainer, Teammanager oder als Sportlicher Leiter verschiedener Sechstagerennen, Sercu hat immer maximalen Einsatz verlangt: "Nur wer die Bereitschaft mitbrachte, immer wieder Topleistungen abzurufen, hat sich seinen Respekt verdient." Jemand, der schlampig mit seinem Talent umging, machte ihn wütend. Spaßvögeln wie Willy de Bosscher, die zur Belustigung des Publikums auch mal linksherum übers Oval fuhren, konnte er erst recht nichts abgewinnen. Sercu wollte das Publikum durch Leistung unterhalten, durch spannende Rennen, aufregende Duelle. "Was er als sportlicher Leiter überhaupt nicht leiden konnte, war, wenn Rennen von vorne gewonnen wurden, wenn nach einer halben Runde schon klar war, wer gewinnen würde, wenn nie mal jemand von hinten ausbrach, um die Spitze anzugreifen", sagt Stoll.

"Er war ein guter Mann. Er war ehrlich, gerade heraus und immer kompromissbereit. Das habe ich an ihm geschätzt, daher bin ich so lange mit ihm gefahren", sagte Merckx. Und Stoll ergänzte: "Patrick war nicht nur ein Ästhet auf dem Rad, er war ein Gentleman durch und durch." Immer elegant, nie unrasiert, der blaue Peugeot immer gewaschen. Und: "Er fuhr, bis es gesundheitlich nicht mehr ging, immer ein Merckx-Velo."

Patrick Sercu ist im Alter von 74 Jahren gestorben.